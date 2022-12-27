Ugandalı çiftçi 12 eş, 102 çocuk, 568 torundan sonra durma kararı aldı: Hayat çok pahalandı

Çok eşliliğin yasal olduğu Uganda'nın Lusaka şehrinde yaşayan Musa Hasahya, 102 çocuk ve 568 torundan sonra artık bakamadığı ailesinin büyümesini durdurmaya karar verdi.

The Sun ve Daily Mail'e göre 67 yaşındaki Ugandalı çiftçi, yiyecek satın almaya para yetiştirebilmek için 12 eşinden doğum kontrol yöntemlerini kullanmalarını istedi.

Afrika'nın bazı bölgelerinde hala şüpheyle bakılan doğum kontrol hapı yöntemi eşleri tarafından değerlendirmeye alındı.

“BİRBİRİ ARDINA KADINLARLA EVLENDİM”

"Yıllar geçtikçe yaşam maliyetinin artması nedeniyle gelirim azaldı ve ailem büyüdükçe büyüdü" diye yakınan Hasahya, "Birbiri ardına kadınlarla evlendim. Bir erkek tek bir kadınla nasıl tatmin olabilir" mazeretini gösterdi.

“BÜTÜN EŞLERİMİ AYNI EVDE TUTARAK GÖZETLİYORUM”

Hasahya, bütün eşlerinin aynı evde yaşadığını, böylece onları 'gözetleyebildiğini ve başka erkeklerle kaçmalarını engellediğini' sözlerine ekledi.

EN GENÇ EŞ: DOĞUM KONTROL HAPINA BAŞLADIM

Çiftçinin 102 çocuğundan 11'inin annesi olan en genç eşi Zulaika da "Artık çocuğum olmayacak. Mali durumumuzun kötüleştiğini gördüm ve doğum kontrol hapı almaya başladım" dedi.

Hasayha, yaşları 6 ile 51 arasında değişen çocuklarının yaklaşık üçte biriyle çiftliğinde birlikte yaşıyor.

En büyük çocuğu, en küçük eşinden 21 yaş büyük.