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Ünlü Mutfak Şefi Savaş Alkan, Girne The Taste Restoranda Lezzet Hikayesi Yaşatıyor

Girişimci İş İnsanı Özge Falyalı'nın Direktörlüğünü ,Türkiye'nin Ünlü Mutfak Şefi Savaş Alkan'ın hem işletmecilik hem de  mutfaklarının şefliğini yaptığı The Taste, Kıbrıs'ın en çok tercih edilen et restoranı olarak göze çarpıyor.

04 Mart 2022 Cuma 14:59
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Ünlü Mutfak Şefi Savaş Alkan, Girne The Taste Restoranda Lezzet Hikayesi Yaşatıyor
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Et üzerine kurgulanmış mutfağın en lezzetli çeşitlerini sunan The Taste, Girne Les Ambassadeur Hotel’de bulunuyor.

En özel etleri usta bir şekilde dinlendirerek ustaca pişirme sanatının ender örneklerinden biri olan The Taste, Kıbrıs'a renk katan bir lezzettir.

Birbirinden özel ve özenle seçilmiş malzemeyle hazırlanmış başlangıç ve ana yemekleri ile unutmayacağınız bir lezzet şöleni için The Taste Restorant'a mutlaka uğramanız gerekir.

Tasarımda avangart olan The Taste, çarpıcı, modern iç mekanı ile de gelenlere zamansız dakikalar yaşatıyor.

Kıbrıs'ın en seçkin adreslerinden birisi olan The Taste Restoran'da Ünlü Mutfak Şefi ve İşletmeci Savaş Alkan, gelen misafirlerle bire bir ilgilenmeyi de ihmal etmiyor. 

Akdeniz manzarasına sahip deniz ve dağlarla çevrili The Taste, ısmarlama bir mutfak ve kişisel ilgi sunarak kendinizi özel hissetmenizi sağlıyor.

Kıbrıs'a yolunuz düşer hele bir de Girne'ye gelirseniz mutlaka The Taste Restoran'a uğrayıp bu hikayeye dahil olun ve Ünlü Mutfak Şefi Savaş Alkan'la da tanışmayı sakın ha ihmal etmeyin. Ünlü mutfak şeflerinin bir arada mutfağa can verdiği The Taste Restoran'a rezervasyon yaptırmadan gitmeyin. Çünkü günün her saatinde bu keyifli restoran yoğun ve dolu oluyor.

Eğer ki bu deneyimi yaşamak istiyorsanız +90 392 650 3355 nolu telefondan rezervasyon yaptırarak gitmeyi unutmayın.

 

Son Güncelleme: 04.03.2022 16:12
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