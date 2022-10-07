Uyku turizmi: Uyumak için tatile gidiyorlar

Uyku düzeni bozuk olanların çok seveceği ‘uyku turizmi’ son dönemin en popüler tatil anlayışlarından.

Uyku alışkanlıklarınızı iyileştirmek için tatile çıkmak alışılmadık bir yol gibi görünebilir ancak giderek popüleritesi artan uyku turizmi, dünya genelindeki otellerde ve tatil köylerinde uyku odaklı konaklamalar arasında yer alıyor.

UYKU PROBLEMİ YAŞAYANLAR TERCİH EDİYOR

CNN’in haberine göre pandemiden bu yana uyku problemi yaşayanları düşünen bir tatil türü ortaya çıktı. "Dinlenmeyi teşvik etmek" için tasarlanan bu tatil şekli, yenilikçi ses yalıtımıyla donatılmış odalar ve rahatlatan bir atmosfer vadediyor.

Peki uyku neden seyahat endüstrisi için birdenbire bu kadar büyük bir odak noktası haline geldi?

“Sleep For Success!” (Başarı için Uyku) kitabının ortak yazarı Doktor Rebecca Robbins, bu değişimin özellikle otellerin uzun zamandır planlandığına inanıyor. CNN Travel'a konuşan Robbins, otel endüstrisinin geçmişte uykuyu azaltan şeylere odaklandığına dikkat çekiyor.

İnsanların genellikle seyahati, uyku sürelerini uzatmak veya ilgi çekici yerler keşfetmekle ilişkilendirdiği biliniyor. Ancak pandemiyle birlikte sağlık konusunda daha bilinçli olmaya başladık.

Küresel salgının bunda büyük bir rol oynadığı biliniyor. Journal of Clinical Sleep Medicine'de yayınlanan bir araştırmaya göre, katılan 2.500'den fazla yetişkinin %40'ının pandeminin başlangıcından bu yana uyku kalitelerinde bir azalma olduğu tespit edildi.

Bu tür otellerde uyku kalitesini artıran pek çok etmen kullanıyor. Oda parfümleri özellikle seçiliyor. Ayrıca sunulan bazı uyku programları, vücut sağlığını geliştirmeye ve uyku düzenini iyileştirmeye yönelik imkanlar sunuyor.