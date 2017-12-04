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Volkhina: 'Güzellik yarışmasından sonra askere gideceğim'

Antalya'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında İsrail’i temsil eden 19 yaşındaki Margarita Volkhina, askere gideceğini söyledi.

04 Aralık 2017 Pazartesi 11:49
Volkhina: 'Güzellik yarışmasından sonra askere gideceğim'
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Antalya'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında İsrail’i temsil eden 19 yaşındaki Margarita Volkhina, askere gideceğini söyledi.

Yarışma kampının ardından ülkesine dönerek askerlik görevini yapacağını anlatan Volkhina, "Benimle aynı yaşta olan arkadaşım şu an askerde. Ben de ülkeme döner dönmez askere gideceğim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ülkemde kadın, erkek herkes askerlik yapmak zorunda. Mecburi görevimi yapıp tekrar işimin başına geçmek istiyorum" dedi.

Ülkesinde modellik yapan Volkhina, aynı zamanda annesi ile birlikte giyim mağazaları bulunduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 04.12.2017 11:53
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