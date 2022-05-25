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Yanlış yapıyorsunuz! Yağ çekmeden kızartma yapmak çok basit

Kızartmalar çok zararlı olsa da yemekleri çok daha lezzetli hale getiriyorlar. Kızarılarak yapılan yiyecekler herkesin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak yenilen kızartmalar yanlış pişirildiğinde oldukça fazla yağ çekiyor. Yağ çeken kızartmalar daha da zararlı oluyor ve tadı istenilen lezzette olmuyor. Kızartmalarınızı yaparken uyguladığınız yanlış teknikler kızartmaların yağ çekmesine neden oluyor.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:11
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Yanlış yapıyorsunuz! Yağ çekmeden kızartma yapmak çok basit

Kızartma denilince ilk akla gelen patates kızartması olsa da çok çeşitli kızartmalar bulunuyor. Her yemeğin kızartmasının lezzeti bir ayrı güzel oluyor. Ancak yapılan yanlış kızartma yöntemleri yemeklerin yağı fazlasıyla çekmesine neden oluyor. Bu da istenmeyen bir tat yaratıyor. Aslında kızartmaların yağını çekmemesini sağlamak oldukça kolay. Sadece birkaç püf noktaya dikkat etmek gerekiyor.

KIZARTMADAN ÖNCE HAZIRLIKLARA BAŞLAYIN

  • Öncelikle ısıya dayanıklı yağlar seçmelisiniz. Zeytinyağı ve fındık yağı, bu tür yağlara örnek olarak gösterilebilir.
  • Kalın tabanlı tavaları ve tencereleri tercih etmelisiniz. Ayrıca ısıya dayanıklı araç gereçler kullanmalısınız.
  • Yağı ocakta iyice kızdırmalısınız. Acele edersiniz yiyecekler çok fazla yağ çeker.
  • Kızartacağınız ürünleri azar azar pişirin. Hepsini tek seferde kızartmaya çalışmayın.

PATATES KIZARTMASININ YAĞ ÇEKMEMESİ İÇİN

  • Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan patates kızartmasının yağ çekmemesi için şu adımları izleyebilirsiniz.
  • Kızartma için yeşillenmemiş taze patatesleri tercih etmelisiniz.
  • Ardından patatesleri önce soğuk suda, daha sonra tuzlu suyun içerisinde bekletmelisiniz. Böylece patatesler daha az yağ çeker.
  • Kızartma yağını iyice kızdırın.
  • Patatesleri havlu kağıtla kurulayıp yağın içerisine bırakın ve çok uzun süre pişirmeyin.

PATLICAN VE KABAKLARIN YAĞ ÇEKMEMESİ İÇİN

  • Patlıcanları alacalı olarak soyun.
  • Doğramadan önce soğuk ve tuzlu suyun içerisinde bekletin.
  • Dilimleyip yeniden tuzlu suyun içerisine koyun.
  • Kızartma işleminden önce patlıcanların suyunu süzüp kağıt havluyla kurulayın.
  • Patlıcanları kızgın yağın içerisine attıktan sonra birkaç dakika geçince kevgir ile yağını süzdürerek alın.
  • Kabaklar için ise patates kızartmasındaki yöntemi izleyebilirsiniz.

HAMUR İŞLERİNİN YAĞ ÇEKMEMESİ İÇİN

  • Hamur işlerinin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.
  • Hamuru kızartacağınız yağın ilk kez kullanılıyor olması gerekir.
  • Hamurları kızgın yağın içerisinde kısa zamanda kızartın ve alırken yağını süzdürün.
  • Son olarak biber, domates ve bamya gibi sebzeleri kızartırken paneleme işlemi yapmalısınız. Bu şekilde sebzeler daha az yağ çeker. Ayrıca bunun için yağın içerisine 1 tatlı kaşığı sirke koyabilirsiniz.

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