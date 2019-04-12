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Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'

Japon Fujisoft şirketinin yapay zekalı Parlo isimli robotunun geliştirildiği birimin başkanı Naoki Sugimoto, yapay zekânın mevcut hızla ilerlemesi halinde, 50-100 yıl sonra insanla yarışabileceğini, hatta insanı geride dahi bırakabileceğini söyledi.

12 Nisan 2019 Cuma 10:21
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'
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Sputnik'e konuşan Sugimoto, "Yapay zeka insani geride bıraktığında insan zekasını öyle bir derecede alacak ki, artık yapay zeka ve robot olmaktan çıkıp yeni bir insan olacak. Böyle bir dönem bir gün gelecek, ancak çok yakında değil. Böyle bir dönem 50-100 yıl sonra gelecek" dedi.

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Sugimoto, böyle bir durumun gerçekleşmesi ihtimalinde korkulmaması gerektiğini, ancak konuya artık ciddi yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

‘TEHLİKELİ DEĞİL'

Sugimoto "Bunda şimdi bir tehlike görmüyorum. Nedenini soracak olursanız söyleyemem, bir dayanağım yok" dedi.İnsanlığın daha önce de gelişim süreçlerinden geçtiğini ve yapay zekanın da yeni bir gelişim dalı olduğunu kaydeden Sugimoto, "İnsanlar bilgisayarlara kadar her şeyi elleriyle yazıyordu, şimdi ise birçok şey otomatik olarak yapılabiliyor. Bundan sonra da böyle olacak. Robotlar insanların işin yapacak, insanın da gerekli olacağı ve çalışacağı yeni alanlar doğacak" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
YapayZekaHaberGündemKıbrıs
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