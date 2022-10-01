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Yaşlılar unutulmadı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle "Yaşlanmak değil, keyifle yaş almak için birlikteyiz" sloganıyla ilk kez etkinlikler düzenliyor.

01 Ekim 2022 Cumartesi 14:35
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Yaşlılar unutulmadı...



Bakanlıktan verilen bilgiye göre, etkinlikler kapsamında, Lapta Huzurevinden bazı yaşlılar, dün akşam Doğan Türk Birliği ile Dumlupınar takımları arasında 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu’nda yapılan maça götürüldüler.

Maç öncesinde futbolcular ve huzurevi sakinleri, "Yaşlanmak değil, keyifle yaş almak için birlikteyiz” yazılı pankartla sahaya çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy burada yaptığı konuşmada, yaşlılık döneminin sosyal yaşamdan ve toplumdan kopmadan keyifle geçirilebileceğini, bakanlık olarak yaşlılar için keyifle, huzurla geçirebilecekleri bir yapı oluşturmak istediklerini kaydetti.

Taçoy, huzurevi yaşlıları, sosyal yardım ve yaşlılık maaşı alanlara yönelik Lapta Huzurevi’nde, yemekli yoga, seramik boyama etkinlikleri düzenleyeceklerini kaydetti.

Aileleriyle çocuklarıyla yaşayan yaşlıların gün boyu hizmet alabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, çeşitli aktivitelere katılabilecekleri gündüz bakımevlerini de yaşama geçirmeyi hedeflediklerini belirten Taçoy, Türkiye’de şehir merkezinde , yaşlılara toplumsal sosyal yaşamdan kopmadan farklı aktiviteleri yapma imkanı sunan huzurevleri bulunduğunu, benzer imkanları sunmayı hedeflediklerini belirtti.

1 Ekim Dünya Yaşlı Hakları gününde, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği işbirliğinde hayata geçecek Lapta Huzurevi yeni binasının ilk etap ihale sürecinin tamamlandığını kaydeden Taçoy, Lapta’dan sonra Lefkoşa’da da benzer bir projeyi hayat geçirmeyi istediklerini söyledi.

-Akcan

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan maçta yaptığı açıklamada, yaşlıların toplumsal yaşama katılmasına yönelik birçok projeleri bulunduğunu, Lapta Huzurevi yaşlıları için her ay 2-3 etkinlik düzenlemeye çalıştıklarını, sosyal hizmetlerin daha güçlü bir yapıya ulaştırılması gerektiğini söyledi.

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