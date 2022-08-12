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Yavru carettalar denize bırakıldı

Kuzey Kıbrıs’taki Lions Kulüpleri, İskele Sahil Lions Kulübü’nün marka etkinliğinde bir araya gelerek, yavru carettaları denize ulaştırdı.

12 Ağustos 2022 Cuma 10:09
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Yavru carettalar denize bırakıldı


Lions Kulüplerinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi SAGM - Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi iş birliğiyle Zaradise Garden İskele’de düzenlenen çevre etkinliğine, Lions ve Leo Kulüplerinin yanı sıra, yüzlerce çevre gönüllüsü, aileleri ve çocukları katıldı. Etkinliğe halk ve yabancı turistler de ilgi gösterdi.

80’den fazla yavru carettanın güvenli bir şekilde denize bırakıldığı etkinliğe, ev sahibi İskele Sahil, Mağusa Kale, Mağusa Desdemona, Mağusa Ravelin, Nicosia New Generation, Lefkoşa Kuzey Kıbrıs, Young Professionals Cyprus Virtual Lions Kulüpleri ile İskele Sahil Leo Kulübü üyeleri katıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek ve ekibinin iş birliğiyle yapılan etkinlik sırasında caretta carettalar hakkında bilgiler de paylaşıldı.

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