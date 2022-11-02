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Yeni bir baykuş türü bulundu

Porto Üniversitesinden bilim insanları Sao Tome ve Principe'de yeni bir baykuş türü tespit etti. Bölgenin ismi verilen Principe Baykuşu'nun neslinin tehlike altında olduğu belirtildi.

02 Kasım 2022 Çarşamba 09:56
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Yeni bir baykuş türü bulundu



Afrika'nın ada ülkelerinden Sao Tome ve Principe'de yeni bir baykuş türü bulundu.

Porto Üniversitesinden bir grup bilim insanı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Principe Adası'nda yeni bir baykuş türü tespit edildi.

Araştırmaya göre, bölgenin ismi verilen Principe Baykuşu'nun küçük ve kahverengi gövdesi üzerinde büyük sarı gözleri bulunuyor.

Yaklaşık 1500 Principe Baykuşu'nun yaşadığının tahmin edildiği araştırmada, bu kuş türünün neslinin tehlike altında olduğu belirtildi.

Principe Baykuşu'nun sadece Principe bölgesindeki yağmur ormanlarında yaşadığı tahmin ediliyor.

NTV

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