Yeni yıla özel 9 altın öneri

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte kişiler geçmiş yaşadıklarını değerlendirir, ihtiyaç duyduğu şeyleri anlamaya çalışır. Deneyimlerden faydalanmak, alınan kararları hayata geçirmek için yeni yıl fırsat olarak görülür ve kişiyi motive eder. Bu olumlu süreçten olduğunca yararlanmak için; uygulanabilir hedefler oluşturmak ve tasarlanan eylemleri birden bire yapmaya çalışmak yerine zamana yaymaya çalışmak faydalıdır.

GERÇEKÇİ KARARLAR ALIN

Yeni yıl için kararları ve planları tek bir güne bağlamayarak, sağlıklı bir ruh haliyle mantıklı adımlar atılmalıdır. Yaşam kalitesinin artabilmesi için kişinin yeni yıla dair gerçekçi beklentiler içine girmesi önemlidir. İstekleri ve kararları olumlu sonuçla gerçekleştirebilmek için detaylı olarak planlı ve kontrolcü davranmak gerekmektedir. Hedeflerin olumlu cümleler kurarak belirlenmesine dikkat edilmelidir. Hedeflenen kararları gerçekleştirebilmek için amaç doğrultusunda net cümleler kurmaya, çevreyle paylaşılarak fikir almaya özen gösterilmelidir.

ALDIĞINIZ KARARLARI ERTELEMEKTEN KAÇININ

Herkes yaşanan olumsuzlukları geçen yılla birlikte bırakmak ister. Çünkü yeni yıl umutlarla ve yeni kararlarla gelir. Birçok kişi yeni yıl için “sigarayı bırakma, spor yapma, derslerine zamanında çalışma, hobi edinme, sosyalleşme” gibi bir sürü kararlar verir. Verilen bu kararların sağlıklı bir psikoloji için yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

KARARLARINIZI UYGULAMAYA GEÇİRİN

Kişinin kendine ve geçirdiği yıla olan inancının kaybetmemesi için kişinin yaşadığı ortama göre uygun olan kararlar hiç vakit kaybetmeden uygulamaya geçirilmelidir. Ayrıca bazı yeni yıl hedeflerinin ve beklentilerin gerçekleşmediği zaman kişi de hayal kırıklığı yaratabilme olasılığı da artabilmektedir. Kişilerin bu süreçten etkilenmemesi ve hayal kırıklığının depresyona ve kaygı bozukluklarına dönüşmemesi için yeni yılda olgun düşünerek ve uygulamaya geçirebilmesi mümkün ve kolay kararlar alabilmeleri gerekmektedir.

SAĞLIKLI BESLENİN

Mevsimine göre taze sebze ve meyve tüketimine önem verin. Bol bol doğal mineralli su için. Öğünlerinizde sık sık mevsim balıklarına yer verin. Düzenli olarak yeşil çay için.

İYİ UYUYUN

Uyku kalitesi büyük önem taşımaktadır. İyi bir gece uykusunun sağlığa sağlayacağı faydalar saymakla bitmez. Her yetişkinin günde altı ila sekiz saat uyuması gerekir. Yapılan araştırmalar, uykusunu alamayan insanların daha stresli ve sinirli olduklarını ortaya koymaktadır.

YÜRÜYÜŞ YAPIN

Yürüyüş yapmak hem vücudun hem de mutluluk hormonu olan endorfinin harekete geçmesini sağlamaktadır. Egzersiz sonucu kalori yakan kişiler ayrıca kendilerini de iyi hissederler. Yürüyüşlerinizi mümkün oldukça açık havada yapmaya çalışın.

SOSYALLEŞİN

İnsanlar stresli, sorunlu ve dertliyken içlerine kapılabilirler. Kendilerini çevrelerinden soyutlarak, dışarı çıkmak istememektedirler. Fakat tam tersine aile, yakınlar ve dostlarla geçirilen zaman mutlu ve huzurlu hissetmeye yardımcı olmaktadır.

HOBİ EDİNİN

Yapılan araştırmalar, iş dışında bir meşguliyete sahip olan insanların diğer insanlara göre daha mutlu, huzurlu ve özgüvenli bir yaşam sürdüğünü göstermektedir. Hobi sayesinde beceriler artar ve kendinize olan öz güveniniz yükselir. Hobi ve farklı uğraşlar, stresi azaltmaya yardımcı olur.