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Yetenek şovunda bilimsel deney yapan biyokimyager tacın sahibi oldu

‘Miss America’ güzellik yarışmasında, yetenek şovu sırasında sahnede bilimsel deney yapan biyokimyager Camille Schrier tacın sahibi oldu. Genç bilim insanı geleneksel kalıpları yıkmak istediğini söyledi.

20 Aralık 2019 Cuma 10:49
Yetenek şovunda bilimsel deney yapan biyokimyager tacın sahibi oldu

Virginialı Camille Schrier, dün akşam Connecticut’ın Uncasville kasabasında düzenlenen ‘Miss America 2020’ güzellik yarışmasında 50 rakibini geride bırakarak ABD’nin en güzel kadını seçildi.

24 yaşındaki Schrier, yarışmanın yetenek bölümünce sergilediği şovla da geleneksel klişeleri yıktı. Biyokimyager olan Schrier, bu bölümde laboratuvar önlüğünü giyerek bir kimya deneyi gerçekleştirdi. Hidrojen peroksitin katalitik ayrışmasını gösterdiği deneyiyle jüriyi bir hayli etkileyen Schrier, gösterisini alkışlar eşliğinde tamamladı.

Birincilik tacını kabul ederken bir konuşma yapan Camille Schrier, 2020 yılında Amerika güzeli olmanın ne anlama geleceğine dair kalıpları yıkmak istediğini söyledi.

İki lisans diploması olan Camille Schrier, Virginia Commonwealth Üniversitesi’nde eczacılık alanında doktora yapıyor.

Camille Schrier’in zaferi, ABD’de güzellik yarışmalarının formatını değiştirmeye dair atılan adımlara da bir yenisini eklemiş oldu. Daha önce de yarışmacıların artık fiziksel görünüşlerine göre değerlendirilmeyecekleri açıklanmış, bu nedenle bikinili ve gece elbiseli geçiş bölümleri kaldırılmıştı.

‘Yarışmaların güzellikle mi yoksa akılla mı ilgili’ olduğu tartışması son olarak İngiliz sunucu Piers Morgan ile 2018 Dünya Güzeli Vanessa Ponce arasındaki atışmayla da gündeme gelmişti. Morgan, “İnsanlar çirkin birinci görmek istemez” derken Ponce, ‘Miss World’ün güzellikten ziyade zekâyla ilgili' olduğunu ve katılımcıların ‘söyleyecek sözleri’ bulunduğunu savunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
MıssAmerikalıKlişe
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