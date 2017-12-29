Yılbaşı gecesi hastanede bitmesin!

Genellikle eşle-dostla bir araya gelinerek kutlanan yılbaşı gecelerinde yemeğin dozu bazen kaçabiliyor. Yılbaşı gecesi yapılan beslenme hatalarının bazı sağlık sorunlarına zemin hazırlayabildiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Şafak, yılbaşı gecelerinde yenen yemeklerin günlük standart yemeklerden daha uzun sürdüğünü, bu sebeple yemek miktarının önem taşıdığını söylüyor.

“Yılbaşı gecesi beslenme düzeninin ayakta geçirilecek saate göre ayarlanması, yenen yemeklerin bu saatlere yayılması gerekiyor. Aksi takdirde aşırı beslenme, gece sonunda sindirim ve uyku sorunları ile gıda zehirlenmesine neden olabilir” diyen Şafak, yeni yılı sağlıkla karşılayabilmek için beslenmede dikkat edilecek noktaları şöyle anlatıyor:

AŞIRI YAĞLI MEZELERDEN KAÇININ

“Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı mezelerdir. Yeni yıl menüsüne meze çeşitleri eklenecekse; aşırı yağ içeren ve mideyi zorlayacak mezelerden kaçınılmalı, mezeler yoğurtlu, az yağlı, mümkünse zeytinyağlı olmalıdır. Meze alternatifi olarak, patates salatası ve kısır gibi yağ oranı düşük salatalar da tercih edilebilir. Ayrıca yılbaşı menüsüne alınmaması gereken mezelerden bir diğeri de mayonez gibi ağır içeriklerle hazırlanan şakşukadır. Onun yerine hem tok tutma özelliği hem de vitamin değeri nedeniyle salata tüketilebilir.

FAZLA ET YEMEK SİNDİRİMİ ZORLAYABİLİR

Yılbaşı gecesi ana yemekte et tüketimine dikkat edilmeli ve 100 ile 150 gram sınırını aşmamaya özen gösterilmelidir. Tabii bu oran her bireyin sağlık durumu, beslenme alışkanlıkları ve kilosuna göre değişiklik gösterir. Çünkü fazla et tüketimi sindirim sistemini zorlayabilir, hazım sorunları yaratabilir.

ALKOL TÜKETİMİ SINIRLANDIRILMALI

Yılbaşı gecesi yemeğin yanında alınan aşırı alkol, vücutta ödem oluşmasına yol açabilir. Yeni yılın ilk günü ellerde ve ayaklarda şişlik probleminin yaşanmaması için alkol tüketimi sınırlandırılmalıdır.

TATLI, İKİ SAAT SONRA TÜKETİLMELİ

“Tatlısız yılbaşı sofrası olmaz” diyenlerdenseniz; ayva ve kabak tatlısı gibi hafif tatlılar tercih etmelisiniz. Sütlü tatlılar da bu gece için uygun olabilir. Tatlılar yemekten en az iki saat sonra yenmelidir.

MEYVE VE BESLEYİCİ KURUYEMİŞ TERCİH EDİLMELİ

Yılbaşı gecesinde beslenme, yemek ve tatlıyla sınırlı kalmaz ve gece boyunca çeşitli atıştırmalıklar tüketilir. Bu gecede, cips gibi yağlı ve ağır atıştırmalıklar yerine meyve çeşitleri tercih edilebilir. Nar, mandalina, elma ve armut gibi mevsim meyveleri iyi bir alternatif olacaktır. Dilerseniz fındık, badem, ceviz, leblebi ve kuru üzüm gibi besin değeri yüksek kuruyemişler de tüketebilirsiniz.

YENİ YILA HAFİF BİR KAHVALTI İLE BAŞLAYIN!

Yılbaşı gecesinin sabahında, bir önceki günün etkilerini vücuttan atmak gerekir. Bunun için de yeni yılın ilk sabahına hafif bir kahvaltı ile başlanmalıdır. Kahvaltıda tahıllı ekmeğin yanında hafif yağlı peynirle birlikte salata ya da taze meyve doğranmış süt ve müsli tüketilebilir. Yine hafif bir tostun yanında bolca sebze de uygun bir kahvaltı alternatifi olabilir.

Örnek Yılbaşı Menüsü:

Başlangıçlar ve mezeler( Kısır, patates salatası, domates, salatalık, zeytinyağlılar, peynir),

Sebze çorbası,

Fırınlanmış beyaz et (Tavuk ya da hindi),

Bulgur pilavı,

Salata,

Meyve,

Bir miktar atıştırmalık (Bir avuç badem, fındık vb.),

Su.