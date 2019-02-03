Yılda 98 bin dolar maaşla yatları test edecek ve dünyayı dolaşacak eleman aranıyor

The Sun'da yer alane göre, lüks ürünler pazarlama platformu HushHush'ın verdiği iş ilanı dikkat çekti.lar, pahalı arabalar ve özel uçaklarınedilecek örnekler arasında gösterildiği ilanda, "Lüks mallar satışa sunulmadan önce, onları test edip değerlendirecek testçi arıyoruz" ifadesi yer aldı.The Sun'da yer alan habere göre, lüks ürünler pazarlama platformu HushHush'ın verdiği iş ilanı dikkat çekti. Yatlar, pahalı arabalar ve özel uçakların test edilecek örnekler arasında gösterildiği ilanda, "Lüks mallar satışa sunulmadan önce, onları test edip değerlendirecek testçi arıyoruz" ifadesi yer aldı.