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Yılda 98 bin dolar maaşla yatları test edecek ve dünyayı dolaşacak eleman aranıyor
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Yılda 98 bin dolar maaşla yatları test edecek ve dünyayı dolaşacak eleman aranıyor

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, lüks ürünler pazarlama platformu HushHush, yılda yaklaşık 100 bin dolara lüks malları test edecek eleman ilanı verdi.

03 Şubat 2019 Pazar 10:57
Yılda 98 bin dolar maaşla yatları test edecek ve dünyayı dolaşacak eleman aranıyor

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The Sun'da yer alan habere göre, lüks ürünler pazarlama platformu HushHush'ın verdiği iş ilanı dikkat çekti. Yatlar, pahalı arabalar ve özel uçakların test edilecek örnekler arasında gösterildiği ilanda, "Lüks mallar satışa sunulmadan önce, onları test edip değerlendirecek testçi arıyoruz" ifadesi yer aldı.The Sun'da yer alan habere göre, lüks ürünler pazarlama platformu HushHush'ın verdiği iş ilanı dikkat çekti. Yatlar, pahalı arabalar ve özel uçakların test edilecek örnekler arasında gösterildiği ilanda, "Lüks mallar satışa sunulmadan önce, onları test edip değerlendirecek testçi arıyoruz" ifadesi yer aldı.

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YıldaTestYatElemanDünyaArnıyorGündemHaberKıbrıs
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