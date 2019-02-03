Yılda 98 bin dolar maaşla yatları test edecek ve dünyayı dolaşacak eleman aranıyor

03 Şubat 2019 Pazar 10:57
The Sun'da yer alan haber
e göre, lüks ürünler pazarlama platformu HushHush'ın verdiği iş ilanı dikkat çekti. Yat
lar, pahalı arabalar ve özel uçakların test
edilecek örnekler arasında gösterildiği ilanda, "Lüks mallar satışa sunulmadan önce, onları test edip değerlendirecek testçi arıyoruz" ifadesi yer aldı.The Sun'da yer alan habere göre, lüks ürünler pazarlama platformu HushHush'ın verdiği iş ilanı dikkat çekti. Yatlar, pahalı arabalar ve özel uçakların test edilecek örnekler arasında gösterildiği ilanda, "Lüks mallar satışa sunulmadan önce, onları test edip değerlendirecek testçi arıyoruz" ifadesi yer aldı.