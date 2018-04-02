Yiyecek arayan piton terlik yedi!

Avustralya'nın Brisbane kentindeki bir evde yiyecek arayan piton yılanı, erkek terliği yedi. Evde akrabası ile yaşayan yaşlı adam, her gece karyolanın altına koyduğu terliğin sağ eşini sabah kalktığında yerinde bulamayınca aramaya başladı. Yaşlı adam, evde malzemeler arasında yatan halı desenli piton yılanını fark etti. Yılanın midesindeki şişkinlikte oluşan şekli gören adam terliğin "davetsiz misafir" tarafından yutulduğunu anladı.

"PİTON TERLİĞİN ÜZERİNDE FARE GÖRMÜŞ OLABİLİR"

Yaşlı adam ve akrabası kayıp terliğin akıbetinin belli olmasının ardından profesyonel yılan yakalayıcısı Sally ve Norman Hill çiftini arayarak yardım istedi.

Pitonu saklandığı yerden eşinin çıkardığını belirten Sally Hill, şöyle konuştu:

"Yılanı yakaladığımızda terliği yuttuğu belliydi. Hatta geride kalan terlikle yılanın karnındaki şişliği ölçtük, terliğin tabanını deriden hissedebiliyorduk. Yılanın terliği yanlışlıkla yuttuğunu tahmin ediyoruz. Benim düşüncem, terliğin üzerine bir sıçan veya possum (Avustralya'da yaşayan bir tür keseli hayvan) çıktı veya üstüne işedi ya da içinden fare veya sıçan çıktı ve yılan bunu gördü. Bir terlik veya buna benzer garip bir şey yiyen bir yılanla ilk defa karşılaşıyoruz. Normalde possum, kedi, köpek veya tavuk ama ilk defa terlik gördük."

"YILAN BULUNMASAYDI HASTALIK YA DA AÇLIKTAN ÖLEBİLİRDİ"

Veterinere teslim edilen pitonun, terliği 48 saat içinde kusarak çıkartma ihtimaline karşı iki gün bekletildi ancak hareketlerinin zayıflaması üzerine karnındaki terlik, pazartesi günü yaklaşık bir saat süren ameliyatın ardından Dr. Josh Llinas tarafından alındı.

Ameliyattan sonra yılanın iyi olduğunu belirten Dr. Llinas, birkaç gün rehabilitasyonda tutulduktan sonra doğaya bırakılacağını sözlerine ekledi.