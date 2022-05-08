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Yolda gördüğü yavru ayıya 'Ne var ne yok' sorusu gülümsetti

08 Mayıs 2022 Pazar 20:35
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Yolda gördüğü yavru ayıya 'Ne var ne yok' sorusu gülümsetti

Trabzon'un Çaykara ilçesinde turizm bölgesinde yavru ayı gören bir vatandaşın ayıya "Ne var ne yok?" sorusunu sorması gülümsetti.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl bölgesindeki Arpaözü mevkiinde yola inen yavru ayıyı gören vatandaşlar önce şaşırdı sonra o anları kayda aldı. Sosyal medyaya yüklenen o anlar binlerce kişi tarafından paylaşılırken, insanlara aldırış etmeden yoluna devam eden ayının sakinliği dikkat çekti.

"NE VAR NE YOK"

Cep telefonu ile yavru ayıyı görüntüleyen bir vatandaşın yavru ayıya "Ne var ne yok" sorusunu yöneltmesi izleyenleri gülümsetirken, yavru ayıyı gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, "Aha ayı. Bu sarhoş. Bu ayıdır. Geliyor. Valla geliyor. Kaç oğlum" ifadelerini kullandı.

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