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Yumruk sıkma şekliniz kişilik özelliklerinizi açıklıyor

Kişilik analizleri farklı testlere bağlı olarak yapılabilmektedir. Günlük hayatta yaptığımız davranışlar, jest ve mimiklerimiz, konuşmalarımız kişiliğimiz hakkında oldukça ipucu vermektedir. Bilinçli olmadan yaptığımız bazı hareketler de kişilik analizinde kullanılmaktadır. Yumruğu sıkma şekli kişiliğimizi göstermektedir.

29 Aralık 2022 Perşembe 11:47
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Yumruk sıkma şekliniz kişilik özelliklerinizi açıklıyor



Kişilik, çocukluktan itibaren çevresel, sosyal ve daha birçok etkene bağlı olarak gelişen bir yapıdır. Birini tanıdığımızda onları analiz ederek kişiliklerini tahmin etmeye çalışırız. Özellikle ilk tanışılan ve hayatımızda yer edecek insanlara karşı sıklıkla yaptığımız bu testler her zaman doğru sonuçları vermese de çoğu zaman tedbir almamızı sağlayabilir.

YUMRUĞUNUZU SIKMA ŞEKLİNE GÖRE KİŞİLİĞİNİZ NASIL?

BAŞ PARMAĞINIZ İŞARET PARMAĞINIZIN ÜSTÜNDEYSE

BAŞ PARMAĞINIZ İŞARET PARMAĞINIZIN ÜSTÜNDEYSE

Hayalpereset ve özgürlükçü bir yapınız var. Hayallerinizin peşinden koşmayı ve bu uğurda tüm fırsatları değerlendirmeyi istiyorsunuz. Cömert bir yapınız var ve arkadaş canlısısınız. İnsanlar espri anlayışınızı seviyor ve etrafınız sürekli arkadaşlarınızla çevrili. Bazen sabırsız ve inatçı olabiliyorsunuz. Aşk hayatınız: Aşk hayatınızdan arkadaşlarınıza bile bahsetmekten hoşlanmıyorsunuz. Sizin için en önemli olan şey hayallerinizin peşinden koşmak ve sizi gerçekten seven biriyle birlikte olmak.

BAŞ PARMAĞINIZ DİĞER PARMAKLARI YATAY BİR ŞEKİLDE KAPATIYORSA

BAŞ PARMAĞINIZ DİĞER PARMAKLARI YATAY BİR ŞEKİLDE KAPATIYORSA

Siz karizmatik ve yeteneklisiniz. Çevrenizdekiler sizi oldukça kibar buluyor. Bu da sizi öz güvenli biri yapıyor. Risk almayı sevmiyorsunuz ve hayattan yüksek beklentileriniz var. İnsanlar sizinle vakit geçirmeyi çok seviyorlar. Aşk hayatınız: İlişkilerinizde kolay kolay affetmiyorsunuz. Size yapılanları kolayca unutamıyorsunuz. Açılmaktan ve incitilmekten korkuyorsunuz.İnsanları inciteceğini düşündüğünüz şeyleri yapmaktan kaçınıyorsunuz.

BAŞ PARMAĞINIZ SAKLIYSA

BAŞ PARMAĞINIZ SAKLIYSA

Çevrenizdekiler sizi zeki, yaratıcı ve enerjik buluyor. Her ne kadar sakin bir yapınız olsa da enerji dolusunuz. Siz insanlara, hayvanlara, nefes alan hiçbir şeye zarar veremezsiniz. Gerekirse kendininize zarar verir yine de sevdiklerinizi korursunuz. Sakin tavırlarınız var ve arkadaşlarınızla vakit geçirmeye bayılıyorsunuz. Arkdaşlarınızı da kendiniz gibi sadık ve dürüst insanlardan seçiyorsunuz. Aşk hayatınız: Sakin bir ilişki istiyorsunuz. Uzun soluklu ilişkileri tercih ediyorsunuz.

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