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Yüzünüzdeki küçük beyaz noktalarla nasıl başa çıkabilirsiniz?

Güne başlamak için uyanıp yüzünüzü yıkamak için banyoya gittiğinizde bir bakarsınız ki göz kapağınızın hemen yanında küçük beyaz bir sivilceye benzeyen bir şey çıkmış. Panikle sorarsınız: “Bu da ne böyle?” Ancak bu çok da büyütülecek bir problem değildir. Milia adı verilen bu beyaz noktalar aslında oldukça yaygındır ve eğer ciddi bir tipiyle karşı karşıya değilseniz bazı cilt bakım ürünleriyle tedavi edilebilir.

29 Mayıs 2020 Cuma 20:57
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Yüzünüzdeki küçük beyaz noktalarla nasıl başa çıkabilirsiniz?

Güne başlamak için uyanıp yüzünüzü yıkamak için banyoya gittiğinizde bir bakarsınız ki göz kapağınızın hemen yanında küçük beyaz bir sivilceye benzeyen bir şey çıkmış. Panikle sorarsınız: “Bu da ne böyle?” Ancak bu çok da büyütülecek bir problem değildir. Milia adı verilen bu beyaz noktalar aslında oldukça yaygındır ve eğer ciddi bir tipiyle karşı karşıya değilseniz bazı cilt bakım ürünleriyle tedavi edilebilir.
Bu beyaz noktalara neden olan şey nedir?

Milialar, keratinle dolu küçük şişliklerdir. Cildiniz doğal yollardan pul pul dökülme yeteneğine sahip olmadığından bazen bu birikimler böyle beyaz noktaların oluşmasına neden olabilir. Uzmanlar özellikle uzun sure güneşe maruz kalmanın milia oluşumunda büyük etkisi olduğunu söylüyor. Diğer nedenlerden biri de makyaj ve cilt bakım ürünlerinden kalan fazlalıkların tıkanıklıklar oluşturmasıdır.

Milialar cilt türüne ve yaşa bakılmaksızın herkeste olabilir ve özellikle yüzde burun ve göz çevresinde yoğunlaşır. Bununla birlikte ellerde ve kollarda da görülebilir.

Peki onlardan nasıl kurtulabilirsiniz?

Ne yaparsanız yapın, onları yolmayın ve sıkmayın. Bunun yerine nazik eksfoliyasyon ve hücre döngüsünü teşvik eden ürünler kullanmaya çalışın. Cildi tahriş edecek ve kızartacak sert ürünlerden uzak durun. Uzmanlar özellikle glikolikasit ve retinol gibi hücre döngüsünü teşvik edecek ürünlerin bu kistleri nazikçe çözebileceği konusuna değiniyor. Ancak bu ürünleri kullanan kişiler de hassas bir cilde sahipseler önceden test etmeleri öneriliyor.

Uzmanların başka bir önerisi ise tabii ki güneş kreminin düzenli bir şekilde kullanılması. Çünkü değindiğimiz üzere güneş, milia’ların oluşmasının en önemli nedenlerinden biri. Bu nedenle de güneş kremi kullanmak hayati önem taşıyor.

Kaçınılması gereken ürünler nelerdir?

Özellikle çok ağır, komedojenik ürünler milia oluşumuna neden olabileceğinden cilt bakım ürünlerinde komedojenik olmayan içerikler tercih edilmelidir. Aynı şekilde petrol bazlı içerikler de milia oluşumuna neden olabilirler.

Milia’lar ne kadar sürede kaybolur?

Bu minik kistler birkaç hafta ve birkaç ay arasında bir sürede yok olabilirler. Cildin nasıl bir travmaya maruz kaldığı ve hangi ürünlerin kullanıldığı bunun ne kadar süreceği konusunda belirleyici olabilir. Eğer kullandığınız ürünlerden bir cevap alamadıysanız daha profesyonel ürünlerle sorununuza çözüm olması için bir dermatologla görüşebilirsiniz.

Hürriyet

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