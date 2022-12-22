Z kuşağı Metaverse'te flört etmeye açık

2022 yılında 500 milyondan fazla yanıt verilen sorulardan en popülerleri şunlar oldu:

. Enflasyon romantik ilişkilerini etkiledi mi?

. Partnerinin sağlığına dikkat etmesi senin için önemli mi?

. İlk buluşmada birlikte yürüyüş yapmayı mı tercih edersin yoksa bir mekanda buluşmayı mı?

. Diğer flörtlerini bırakıp sadece bir kişiyle ilişki kararı almak için ne kadar beklersin?

. Her zamanki "tipin" olmayan biriyle çıkar mıydın?

. Metaverse'nin ne olduğunu anlıyor musun?

. Hassas mısın?

. Duygusal mısın?

Ekonomi, flört alışkanlığını etkiliyor

OkCupid'in araştırmasına göre bekarların neredeyse yüzde 40'ı enflasyonun flört hayatlarını etkilediğini söylüyor ve bunu en çok hisseden gençler. Z kuşağı bekarlarının yüzfr 42'si, Y kuşağının yüzde 35'i ve X kuşağının yüzde 29'u ekonominin etkisini hissediyor.

Flörtüyle ruh sağlığı hakkında konuşmaya açık olanlar daha çekici

Soruları yanıtlayan 1.6 milyon kullanıcının neredeyse tamamı, ruh sağlığının fiziksel sağlık kadar önemli olduğuna inanıyor. 2022'de profillerinde "ruh sağlığı" ve "terapi"den bahseden kullanıcı sayısında 2021'e kıyasla yüzde 18'lik bir artış olduğu görülüyor. Bu sayının 2023'te de artması bekleniyor, çünkü Z kuşağı, fiziksel sağlığın yanı sıra ruh sağlığının da önemli olduğunu düşünüyor.

Özellikle erkekler, partnerleriyle ruh sağlığı üzerine konuşmaya daha açık olduğunu söylüyor. Bu soruya yanıt veren erkeklerin yüzde 71'i ruh sağlığının önemli olduğunu ve bu konuda düşünmeye ve konuşmaya açık olduklarını belirtirken, yüzde 21'i bu konunun önemli olduğunu ancak bunu partnerleriyle rahat bir şekilde konuşabilmeleri için zamana ihtiyaçları olduğunu düşünüyor.

Bir ilişkiden ne beklediğini bilip bunu karşılıklı konuşabilmek ilişkinin sağlığı açısından önemli. İlişkilerinde sınırları belirleyebilenler, bunu yapamayanlara kıyasla yüzde 68 daha fazla beğeni alıyor.

Kendine iyi davranmak, duygularını kabul etmek ve potansiyelinin farkına varmak bir ilişkiye hazır olmanın en önemli adımlarından. Bekarların yüzde 97'si ‘kendine iyi davranmanın’ önemli olduğuna inanıyor.

Hassas ve kırılgan olmak dürüstlük göstergesi

Kırılgan olabilmek, bugünlerde bekarların en çekici bulduğu özelliklerden biri. Bu dürüstlük, özellikle erkekler için flört söz konusu olduğunda karşılığını veriyor. 2022'de hassas olduğunu söyleyen erkekler, hassas olmadığını söyleyen erkeklere göre arkadaşlık uygulamasında neredeyse 2 kat fazla beğeni ve eşleşme alıyor.

Z kuşağı Metaverse'te flört etmeye açık

Hayatımıza yeni yeni girmeye başlayan Metaverse terimi ilişkileri de etkiledi. 500 binden fazla yanıt alan Metaverse soruları şöyle:

Metaverse'ün ne olduğunu anlıyor musun?

Metaverse için heyecanlı mısın?

Metaverse'e katıldın mı?

Metaverse’te bir buluşmaya açık mısın?

Yalnızca Metaverse'te var olan bir ilişki ilgini çeker mi?

Bekarların bir kısmı Metaverse’ü keşfetmeye açıkken, Metaverse ile en çok ilgilenenler genç nesiller oldu; Z kuşağı ve Y kuşağı. Yalnızca çevrimiçi yaşanacak bir ilişkiye sahip olmakla en çok ilgilenenler ise Z kuşağı.

Bu veriler, gelecek trendinin yalnızca başlangıcı. Metaverse, giderek daha fazla ilk buluşmanın yaşanacağı bir evren olacak ve hayatımızın bir parçası olarak kalacak.

İlişkiden beklentinizi dürüst olarak dile getirin

Bekarlara bir sonraki ilişkilerinin ne kadar uzun olmasını istedikleri sorulduğunda; yüzde 41’i birkaç aydan birkaç yıla kadar, yüzde 37’si ise hayatlarının geri kalanında diyor. Buna ek olarak 10 bekardan 7’si onlara en çekici gelenin hayatlarının geri kalanını flört etmekle değil, sonsuza kadar beraber olacakları biri olduğunu söylüyor.