Zamanı verimli kullanmanın 10 yolu!

Stephen Hawkings’e göre her şey zamanla başladı! Çünkü evrenin oluşmasıyla birlikte zaman da oluştu. Zaman 13.7 milyar yıldır asla geri gelmemek üzere akıp gidiyor. İnsanın aklının alamayacağı bu 13.7 milyar yılın yanında bir insanın yaşam süresi nedir ki? Matematiksel işlemlerde ihmal edilebilecek kadar küçük bir sayı olsa gerek. Fakat gerçek şu ki hepimiz en fazla 100 yıl yaşayacağız ve sonra yerimizi yeni nesillere bırakıp veda edeceğiz. Yani ne yapacaksak hepsini bu kısacık ömre sığdırmak zorundayız.

Hayatta başarıyı yakalamak için zamanı planlamak oldukça etkili bir yöntemdir. Özellikle de iş yaşamında her işi belirli bir sıraya koyup planlamak ve bu plana uygun şekilde verilen sürelerde işi bitirmek bizi başarıya götürecektir. Profesyonel iş hayatında da zamanı etkili kullananların daha verimli olduğu çok açık. Peki zaman nasıl daha etkili ve verimli kullanılır?

1- Her sabah 15 dakikanızı o gün yapmanız gerekenleri planlamaya ayırın. Eğer sabahlarınız buna müsait değilse akşamları bir sonraki günün planını yapın. Göreceksiniz hem içiniz daha rahat edecek hem de iki ayağınızı bir pabuca sığdırmaktan kurtulacaksınız.

2- Söz uçar yazı kalır. Bu nedenle yapmanız gerekenleri ya da aklınıza gelen fikirleri bir kâğıda not alın. Yazmak yapmanın yarısıdır unutmayın.

3- Her zaman adım adım ilerlemeyi tercih edin. Önceliklerinizi belirleyip önceliklerinizi sırasıyla hayata sokun.

4- Planlarınızı ve görevlerinizi belli zaman aralıklarında gözden geçirmeyi alışkanlık haline getirin. Zaman zaman öncelikleriniz değişebilir. Böylece değerli zamanınızı önceliği olmayan işlere harcamaktan kurtulursunuz.

5- Mutlaka bir günlük kullanın. Planlarınızı ve yapmanız gerekenleri bu günlüğe kaydedin ve o gün içerisinde gerçekleştirdiklerinizin yanına işaret koyun.

6- İşyerinde, dikkatinizi dağıtabilecek şeylerden uzak durun. Örneğin masanız bir sokağa bakıyorsa ve gün içerisinde polislerle şoförlerin sık sık kavgasına şahit oluyorsanız bu gereksiz bir zaman kaybına yol açabilir. Hemen yerinizi değiştirin. Ayrıca masanızın üzerinde de işinizle ilgili olmayan şeyleri kaldırın.

7- Bugün ne yaparsam beni hedefime daha çabuk yaklaştırır? Bu soruyu gün içerisinde kendinize 100 kere sorun!

8- Aynı anda birden fazla iş yapanlara özenmeyin. Aynı anda tek bir işe odaklanıp o işi bitirmeye çalışın.

9- Kendi kararlarınıza güvenin. Eğer bir işin sizin düşündüğünüz yöntemle daha kısa zamanda çözüleceğine inanıyorsanız kendi planınızı uygulayın. Başkalarının önerilerini yerine getirmekle vakit kaybetmeyin

10- İşinizle ilgili nasıl günlük plan yapıyorsanız aynı şekilde haftalık plan da yapın. Bu sizi hafta başında herkesin yaşadığı isteksizlik ve tembellikten kurtaracaktır.