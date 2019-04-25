Zengini deniz, yoksulu hava zehirliyor

İNGİLTERE’de yapılan yeni bir araştırma, zengin ve yoksul insanların hava ve çevre kirliliğinden farklı şekillerde etkilendiğini ortaya koydu. Buna göre varlıklı insanlar daha fazla deniz ürünü tükettiği için vücutlarında daha fazla cıva barındırıyor.

Aynı şekilde zenginler daha sık golf oynadığından zirai ilaçlara da daha çok maruz kalıyor. Golf alanlarında yeşilliklere zarar veren canlılara karşı birçok kimyasal madde kullanılıyor. Yoksulları hasta eden en önemli unsur ise katı atık depolarına yakın yerlerde yaşadıkları gerekçesiyle havadan soludukları zehirli kimyasallar.

Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı Çevre ve İnsan Sağlığı biriminde görev yapan profesör Michael Depledge, önceki gün konuyla ilgili olarak İngiliz parlamenterlere sunum yaptı. Prof. Depledge, toplumun farklı kesimlerinin maruz kaldığı farklı kimyasalları göz önüne alarak bunların insanlar üzerindeki etkileriyle daha iyi başa çıkılabileceğini söyledi.