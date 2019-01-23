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Zirvelere bikiniyle meydan okuyan dağcı, donarak can verdi

Çıktığı dağların zirvesinden verdiği bikinili pozlarla tanınan Tayvanlı dağcı ve sosyal medya fenomeni Gigi Wu, solo tırmanış sırasında koyağa düştü.

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:41
Zirvelere bikiniyle meydan okuyan dağcı, donarak can verdi

Acil yardım ekiplerine telefonla ulaştı. Ama kötü hava şartları yüzünden kurtarma gecikti. 36 yaşındaki kadının donarak öldüğü belirtildi.

Deneyimli bir uzun yürüyüşçü olduğu, tam teşekküllü donanımla tırmandığı ve tüm önlemleri almayı ihmal etmediği belirtilen Gigi Wu'nun ölüm haberi, hayranlarını yasa boğdu.

Sosyal medyada daha çok zirveden bikinili pozlar vermesiyle tanınan Wu ile ilgili Facebook sayfalarına hayatını onurlandıran pek çok mesaj bırakıldı. 

Tayvan'ın 4 metreye varan en yüksek zirvesinin bulunduğu Yuşan Ulusal Parkı'nda 10 gün önce yalnız başına tura çıkan Wu'nun zirve tırmanışının 8. gününde koyağa düştü.

Yaralanan ve deniz seviyesinden 1700 metre yüksekte mahsur kalan dağcının ölmesine kötü hava koşulları neden oldu.

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WU İÇİN 3 KEZ HELİKOPTER KALDIRILDI

Tayvan medyasına göre, Wu'nun imdat telefonu açmasının ardından üç kez kaldırılan kurtarma helikopteri, kötü hava yüzünden dağcıya ulaşamadı.

KURTARMA EKİBİ YAYA KALDI

Sonunda yaya şekilde kurtarma ekibi gönderildi.

Dondurucu soğukta geçen pazar gecesinin ardından, 28 saatte olay yerine ulaşan ekip, pazartesi günü kadın dağcının donmuş bedenini buldu.

DAHA ÖNCE DE DÜŞMÜŞTÜ

Daha önce 24 Aralık'ta bacaklarının yaralı bereli halde fotoğrafını paylaşıp yoldan kayıp düştüğünü, daha da aşağıya yuvarlanmaktan zor kurtulduğunu yazan Wu, bu şartlara rağmen hiçbir zaman pes etmedi.

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Gigi WuBikinili PozlarTayvanlı DağcıSosyal Medya FenomeniHaber
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