Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal olayla ilgili bulguları aktardı. Yeşildal, 3 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Lefkoşa'da sakin zanlının Lefkoşa-Yenişehir'de bulunan Eczane içerisinde Eczacının yanına gelerek 'bu ilaçlar işe yaramıyor, bana sen yardımcı olabilin, kalkmıyor' diyerek cinsel tacizde bulunduktan sonra genç kadının saçlarını okşayıp elleri ile kafasından tutup her iki yanağından öperek kendisini elleri ile engellemeye çalışan adı edilenin sağ elini cinsel organına değdirmeye çalışarak cinsel saldırı suçunu işlediğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturma maksatlı huzurda bulunduğu bir sırada "Gafil davrandım. Kendime hakim olamadım, fena bir maksadım yoktu, ben onu kızım gibi gördüğüm için yaptım" diyerek itiraf niteliğinde beyanlarda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru Ali Yeşildal yürütülen soruşturmanın yeni olduğunu, soruşturmanın seyri açısından incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler bulunduğundan ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 2 gün süre ile polis te tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.