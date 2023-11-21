Çatalköy-Girne ana yolu üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 42 yaşındaki yaya yaralandı, alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Emre Şahin (E-41), 301 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GP 059 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, Ozanköy Kavşağı Erdener Market yakınlarında önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları soldan bankete düşerek dikkatsizce geçmeye çalıştığı sırada, banket içerisinde yaya olarak yürüyen Artene Gatmaıtan'a (K-42) çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Artene Gatmaıtan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürerken, kazada hafif yaralanan araç sürücü Emre Şahin ise kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu ve tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

GÖRGÜ TANIĞI GÜNDEM KIBRIS'A ANLATTI...

Gündem Kıbrıs'a ulaşan ve kazaya tanık olduğunu öne süren vatandaşın verdiği bilgiye göre, toprak alana giren araç, yayaya çarptı ardından ise aracın altında sürükledi... Alkollü sürücü kaza sonrası kaçmaya da çalıştı. Aracın altında kalan yaya ise, aracın ters çevrilmesiyle kurtarıldı...