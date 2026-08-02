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Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Yakılan kömür ocaklarından çıkan gaz ve dumanın havanın doğal bileşimini bozarak çevre kirliliğine neden olduğu belirlenirken, yürütülen soruşturma kapsamında işletmeci S.B. (59) hakkında İzinsiz Kömür Ocağı Yakma ve Çevre Yasasına Aykırı Şekilde Havayı Kirletme suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında, Yayla'da gerçekleştirilen kontrollerde, yetkili makamdan izin alınmadan kömür üretmek amacıyla 8 adet kömür ocağının (gamini) yakıldığı tespit edildi.

Yayla'da izinsiz kömür üretimi yapıldığı ve çevrenin kirletildiği gerekçesiyle bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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