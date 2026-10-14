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Türkiye’de saatler geri alınmayacağından, 25 Ekim’den itibaren Türkiye ile KKTC arasında bir saatlik fark oluşacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2026 Yaz Saati Emirnamesi’nde gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla uygulanan yaz saatinin 25 Ekim Pazar günü sona ereceği duyurulmuştu.

Sonbaharla birlikte, saatlerin de geri çekilmesiyle, uzun günler yerini uzun gecelere bırakacak.

Yaz saati uygulaması, 25 Ekim Pazar günü saat 04.00'te saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erecek.

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