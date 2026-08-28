-ÖZEL HABER-

Yaz mevsiminin sonuna yaklaşılırken, tatil için kimi yurt dışının yolunu tuttu, kimi ada içerisinde deniz ve doğayla yetindi, kimi ise ekonomik koşullar nedeniyle yazı evinde geçirdi.

Gündem Kıbrıs’ın gerçekleştirdiği sokak röportajında vatandaşların anlattıkları, tatil tercihlerinde hayat pahalılığının ne kadar belirleyici olduğunu ortaya koydu.

“Bu yaz tatilinizi nasıl geçirdiniz?” sorusunu yönelttiğimiz vatandaşların önemli bir bölümü, yaz aylarını ada içerisinde geçirdiğini söyledi. Yazın sonuna geldiğimiz bugünlerde verilen yanıtlar yeniden değerlendirildiğinde, tatil planlarının merkezinde ekonomik koşulların yer aldığı görülüyor.

Uçak biletlerinden konaklamaya, yeme-içmeden günlük harcamalara kadar artan maliyetler, birçok vatandaşın tatil planını şekillendirdi. Bazıları yurt dışına çıkmak yerine Karpaz, plajlar, havuzlar ve piknik alanlarını tercih ederken, bazıları ise herhangi bir tatil planı yapmadan yazı ev ve iş arasında geçirdiğini ifade etti.

Tatilin rotasını ekonomi belirledi

Vatandaşların önemli bir bölümü, ada içerisinde tatil yapmayı tercih etmelerinin nedenleri arasında hayat pahalılığı ve yüksek ulaşım maliyetlerini gösterdi.

Özellikle uçak bileti fiyatları ve yurt dışında yapılacak harcamaların aile bütçesi üzerindeki yüküne dikkat çeken vatandaşlar, yazı daha ekonomik geçirmek için ada içerisindeki alternatiflere yöneldiklerini anlattı.

Ancak ekonomik sıkıntılar yalnızca yurt dışı planlarını etkilemedi. Bazı vatandaşlar uzun yıllardır tatil yapamadıklarını, hatta memleket ziyaretlerini dahi ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Çocuk okutan aileler ise tatil yerine aile bütçesini korumayı ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamayı öncelik haline getirdiklerini dile getirdi.

Kimisi yurt dışını tercih etti

Ekonomik koşullara rağmen yaz tatilini yurt dışında değerlendiren vatandaşlar da oldu. Prag ve İstanbul gibi destinasyonları tercih edenler, KKTC’deki yüksek fiyatların kararlarında etkili olduğunu söyledi.

Bazı vatandaşlar, ada içerisindeki tatil ve eğlence maliyetlerinin yükseldiğini, Güney Kıbrıs’taki fiyatların dahi bazı noktalarda daha avantajlı olduğunu savunarak tercihlerini yurt dışından yana kullandıklarını ifade etti.

Karavan tatili yapanlar, hafta sonlarını deniz ve doğayla iç içe geçirmeyi tercih edenler ve herhangi bir plan yapmadan şartların oluşmasını bekleyenler de yazın farklı tatil tercihleri arasında yer aldı.

Yazın sonuna doğru ortaya çıkan genel tablo ise vatandaşların dinlenme ve tatil isteğinin devam ettiğini, ancak ekonomik koşulların tatilin süresinden gidilecek yere kadar hemen her kararda belirleyici hale geldiğini gösteriyor.

Vatandaşlar ne dedi?

Erdal Eker:

Bu yaz adada kalmayı tercih ettik. Adada her yere ulaşım kolay olduğu için özellikle hafta sonlarını değerlendirdik. Herhangi bir yurt dışı tatili yapmadık. Hafta sonlarında havuza, denize ve plaja gittik, zaman zaman da piknik yaparak yazı ada içerisinde değerlendirdik.

Özcan Aşker:

Bizim bu yaz da tatil planımız olmadı. Zaten hiçbir zaman öyle çok tatil yapma imkanımız olmadı. Kendimizi bildik bileli çalışıyoruz. İki yıldan beridir memleket ziyaretine bile gidemiyoruz. Bu yaz da evde ve iş yerinde geçti. Yaz mevsiminin gelmesi bizim için bu durumu pek değiştirmedi.

Hasan Yıldırımer:

Biz yazı büyük ölçüde karavanımızda geçirdik. Karavan bölgesinde karavanımız var ve fırsat buldukça oraya gittik. Bunun dışında farklı bir tatil planımız olmadı. Fırsat buldukça kendimizi karavanımıza atıp güneşin ve denizin tadını çıkardık. Güzel ve keyifli bir yaz geçirdiğimizi söyleyebilirim.

Fatma Sönmez:

Bu yaz Türkiye’ye gitmeyi düşünüyorduk ve tatil planımızı buna göre yapmıştık. Hafta sonlarını da mümkün olduğunca havuzda ve denizde değerlendirmeye çalıştık. Yazı ailemizle birlikte güzel ve keyifli geçirmeye çalıştık.

Kıymet Perçinci:

Bu yaz adada kalmayı tercih ettik. Açıkçası hayat çok pahalı hale geldi. Uçak biletleri başta olmak üzere her şeyin fiyatı oldukça yükseldi. Bu nedenle yurt dışına çıkmak yerine tatilimizi ülkemizde geçirdik. Ailemle birlikte Karpaz’a giderek hem dinlenmeye hem de güzel vakit geçirmeye çalıştık. Ekonomik şartlar da tatil tercihimizi büyük ölçüde etkiledi.

Bengül Tanyeli:

Bu yaz herhangi bir yurt dışı tatili yapmadık. Açıkçası evimizde vakit geçirmeyi seviyoruz ve kendimizi en rahat evimizde hissediyoruz. Kalabalık ortamlardan uzak, sakin ve huzurlu bir yaz geçirmek istedik. Bu nedenle yazı ağırlıklı olarak adada ve evimizde değerlendirdik. Bizim için sakin bir yaz oldu.

Özdal Eminağa:

Yaz başında da netleşmiş bir tatil planımız yoktu. Şartlar elverişli olursa ve imkanlarımız uygun olursa bir yere gitmeyi düşünüyorduk. Elbette tatil yapmak ve biraz dinlenmek istedik ancak koşulların nasıl şekilleneceğini bekledik. Yazı da büyük ölçüde imkanlarımız doğrultusunda değerlendirdik.

Türker Kadı:

Bu yaz tatil için yurt dışını tercih ettik ve Prag’a gittik. Açıkçası artık yaz aylarında adada yapılabilecek çok fazla şey kalmadığını düşünüyorum. Ayrıca fiyatlar da oldukça yüksek. Birçok işletmenin yerli halka hitap etmekten uzaklaştığını hissediyoruz. Güney Kıbrıs’taki fiyatlarla karşılaştırdığımızda bile birçok konuda daha pahalı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bu nedenle tatil tercihimizi ya Güney Kıbrıs’tan ya da yurt dışından yana kullanıyoruz. Bu yaz da tercihimizi bu yönde yaptık.

Pembe Olgu:

Bu yaz büyük bir tatil planımız olmadı. Yaz öncesinde Türkiye’ye gidip gelmiştik. Kızımız orada yaşıyor ve onu ziyaret etmiştik. Bu nedenle yazı daha sakin geçirmeyi tercih ettik. Büyük ölçüde ada içerisinde kaldık ve zamanımızı burada değerlendirdik. Daha sakin ve dinlenerek geçirdiğimiz bir yaz oldu.

Şahin Doğan Aldırmaz:

Ağustos ayında yıllık izne çıktım ve tatilimi İstanbul’da geçirdim. Yazın geri kalanında ise ada içerisinde vakit geçirdim. Fırsat buldukça denize gittim, otellerde dinlendim ve yazın tadını çıkarmaya çalıştım. Bu yazı hem dinlenerek hem de keyifli aktiviteler yaparak değerlendirmeye çalıştım.

Tuncay Alptekin:

Bu yaz da herhangi bir tatil yapamadım. Aslında uzun zamandır tatil yapma imkanım olmadı. Yazı yine ada içerisinde, evimde geçirdim. Otellere gitmedim ya da farklı bir yere tatile çıkmadım. Ekonomik şartlar buna pek izin vermiyor. Üç çocuk okutuyorum ve önceliğim onların ihtiyaçlarını karşılamak. Bu nedenle bu yaz da tatil yapmak yerine aile bütçesini korumayı tercih ettim.