YDP’den yapılan açıklamada, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) güvenlik konularını ele almak amacıyla Cumhuriyet Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdığı belirtildi.

Ülkede endişe verici bazı adli olayların yaşandığına işaret edilen açıklamada, buna rağmen resmî rakamların KKTC’nin, Güney Kıbrıs da dâhil olmak üzere dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu gösterdiği savunuldu.

Turizm ve yükseköğretimin ülke ekonomisindeki önemine dikkat çekilen açıklamada, KKTC’nin güvenlik açısından sorunlu bir ülke olduğu iddiasının Meclis kürsüsünden dile getirilmesinin sorumsuzluk olduğu öne sürüldü.

Mecliste yapılacak konuşmaların Güney Kıbrıs tarafından KKTC aleyhine propaganda malzemesi hâline getirilebileceği iddia edilen açıklamada, CTP Genel Başkanı’na Cumhurbaşkanı’na başvurarak Cumhuriyet Güvenlik Kurulunun toplantıya çağrılmasını istemesi tavsiye edildi.

Açıklamada, güvenliğe ilişkin endişe ve önerilerin Cumhuriyet Güvenlik Kurulunda dile getirilmesinin daha uygun olacağı belirtilerek, “YDP olarak şov ve popülizm amaçlı yarınki olağanüstü toplantıya katılmayacağımızı kamuoyuna duyururuz.” ifadelerine yer verildi.