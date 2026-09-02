Parti Genel Merkezi’nde yer alan toplantı öncesinde herhangi bir açıklama yapılmadı.

YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada MYK toplantısında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görevden alınmasının ele alınacağını belirtmişti.

Arıklı, Başbakan Ünal Üstel’in kendisini görevden aldığını açıklamasından kısa süre önce yaptığı açıklamada ise, gemi kazasında hukuki ve adli bir sorumluluğu varsa, adli makamların bu konuda rahat hareket edebilmesi ve gerektiğinde ifadesinin alınıp yargıya taşınabilmesi için, yarın Cumhuriyet Meclisine başvurup dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini duyurmuştu.

Arıklı, gemi kazasıyla ilgili soruşturmanın selameti açısından soruşturma bitinceye kadar Limanlar Dairesi’nin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınıp Başbakanlığa bağlanması için yarın Başbakanlığa müracaat edeceğini de belirtmişti.