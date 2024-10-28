“Türk'ün başbuğu Mustafa Kemal Atatürk'ün ve kahraman silah arkadaşlarının, Türk gençliğine ve Türk milletine en büyük emaneti olan Cumhuriyet, istiklal mücadelesinin ruhunun köküdür.” diyen Zaroğlu, şöyle devam etti:

“İnsan haysiyetine en çok yaraşan; ırk, dil, din, sınıf ayrımı gözetmeyen ve ezelden beridir hür yaşamayı kendine hedef edinmiş olan büyük Türk milletinin tabiat ve karakterine en uygun rejim şekli olan Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 tarihinde belirlenmiş ve bu mevzu bir daha açılmamak üzere kapatılmıştır.

Adı Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın övgüsüne mazhar olmuş olan ecdadımız, yüksek bir ruh ve güçlü bir imanla dünyanın birçok memleketine adalet ve nizam taşımıştır. Tarihi bir ufukla yola çıkarak çağlara hitap edecek büyük bir medeniyet inşa etmiş, kararlı adımlarla cihan idaresine talip olmuştur.

Türk devlet ciddiyetine ve disiplinine bütünüyle sahip bir olgunlukla uzun soluklu bir yolda olan bizler, yüce ulusumuzun bugünlere nereden ve nasıl geldiğini asla unutmayacak; şehitlerimizin kanlarıyla sulanan vatan topraklarının bütünlüğünü koruyarak, geleceğe sımsıkı sarılıp birlik ve beraberlik içinde ülkemizde olduğu gibi tüm Türk devletlerine hamilik yaparak umudunu bize bağlamış olan mazlum milletleri korumanın kararlılığı içinde olacağız. Bu bilinç ve inançla lider ülke Türkiye idealini ve bu kutlu yürüyüşü gönülden destekliyor; hiç bitmeyecek azim ve inançla bir kez daha büyük Türk milletine bağlılığımızı bildiriyoruz. Bu doğrultuda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılının lider ülke Türkiye Cumhuriyeti'ne ve büyük Türk milletine hayırlara vesile olmasını diliyoruz.”