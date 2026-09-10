Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Yeditepe Üniversitesi kontenjanlarına başvuru yapmak isteyen öğrencilerin ilgili tarihlerde mesai saatleri arasında başvuru yapabileceklerini belirtti.

Çelebi, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü ile T.C. Yeditepe Üniversitesi arasında imzalanan İş Birliği Mutabakat Zaptı uyarınca, A-Level sonuçlarıyla başvuru yapacakların KKTC vatandaşı olması (KKTC-T.C. çift uyruklular dâhil), ailesi ile birlikte daimi ikametlerinin KKTC’de yer alması ve KKTC liselerinde eğitimlerini tamamlamaları şart olduğunu vurguladı.

Belirlenen kontenjanlara başvuracak adaylarda aranan koşullar, başvuruda gerekli evraklar, değerlendirmede kullanılacak kriterler, değerlendirme süreci, yerleştirme ve kayıt İşlemleri, başvuru yapılacak bölüm için kabul edilecek ders tablosu (A Level) ile 2026-2027 öğretim yılı kontenjan tabloları ve başvuru/tercih formunun YÖDİD – Yeditepe Üniversitesi 2026 Kontenjanları ve Başvuru Kılavuzu’nda yer alıyor.

Adayların, başvuru için gerekli belgeleri, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi'ne ulaştırılması gerekiyor.