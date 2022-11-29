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Ekmek tarifi ve yapımı: Evde ekmek nasıl yapılır?

Ekmek vazgeçilmez besinler arasında yer alıyor. Sofralarında ekmeğe yer veren ve bunu evde yapmak isteyen vatandaşlar ekmek yapımına yoğun ilgi gösteriyorlar. Peki evde ekmek nasıl yapılır?

29 Kasım 2022 Salı 16:39
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Ekmek tarifi ve yapımı: Evde ekmek nasıl yapılır?



Evde ekmek yapmak isteyen vatandaşlar, ekmek yapımının püf noktalarını öğrenmek istiyorlar.  İşte yaş maya, kuru maya, ekşi maya gibi farklı maya çeşitleri ile yapılan ekmeğin tarifi…

EKMEK TARİFİ

500 gram un

3 yemek kaşığı yoğur

2 su bardağı su

2 çay kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tuz

1 tutam şeker

EVDE EKMEK NASIL YAPILIR?

Öncelikle un, tuz ve şekeri yoğurma kabına almanız gerekiyor.

Yoğurdu suyla karıştırdıktan sonra içerisine mayayı da ekleyip karıştırın. Bu karışımın homojen olana kadar işleme devam edin

Yoğurtlu suyu azar azar yoğurma kabına ilave edin ve unla iyice yoğurun.

Yoğurarak pürüzsüz hale getirdiğiniz hamuru streç filmle kaplayın. Hamurun 2-3 saat dinlenmesi gerekiyor.

Hamur iyice mayalanınca unladığınız tezgahın üzerine alıp her tarafını güzelce unla kaplayın ve bu şekilde 30 dakika daha dinlenmesini sağlayın.

Hamur dinlendikten sonra somun şekline getirin ve bıçakla üzerini çizin. Çizme işlemini yapmazsanız hamurun içerisinde hava kabarcıkları oluşamaz.

Hazırladığınız hamuru varsa dibine fırın kağıdı serilmiş döküm tencereye, yoksa fırın tepsisine yerleştirin.

250 derecede ısıtılmış fırının içerisinde hamuru koyduğunuz döküm tencereyi veya fırın tepsisini koyun.

Eğer tepside pişirecekseniz fırının içine ısıya dayanıklı bir kabın içinde su koyun. Bu suyla yaratacağınız buhar ekmeğinizin kabuğunun kurumasını önleyecek.

Ekmeği fırına koyduktan sonra 40 dakika kapağını açmadan pişirin. Mutlaka pişirirken ekmeğinizi kontrol edinç Pişirme süresi fırına ve una göre değişiklik gösterebilir.

Soğuyan ekmeğinizi dilimleyip servi edebilirsiniz.

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