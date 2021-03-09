Enfes Lezzetiyle Kıbrıs Köftesi Tarifi

Bu zamana kadar onlarca çeşit köfteyi tatmış veya yapmış olabilirsiniz.

Kıbrıs köftesi de bu yedikleriniz ve yaptıklarınız içindeyse çok şanslısınız.

Çünkü öyle lezzetli ki, bu köfteyi hayatta bir kere bile olsa mutlaka tatmak gerek!

Kıbrıs'a ait bu köfte aslında içeriğinde az kıyma bol miktarda patates barındırıyor.

Köfte ve patates küçüklüğümüzden beri en sevdiğimiz yemek.

İkisi bir arada tek bir ürün haline geliyorsa kötü olma ihtimali var mı? Aksine ortaya mükemmel bir tat çıkıyor, çerez gibi yedikçe yiyesiniz geliyor.

Kıbrıs Köftesi Tarifi İçin Malzemeler

1 kilogram patates(rendelenmiş)

250 gramkıyma

1 adet yumurta

2 dilim bayat ekmek kırıntısı

1/2 demet maydanoz(kıyılmış)

1 adet soğan(rendelenmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı nane

Kıbrıs Köftesi Tarifi Nasıl Yapılır?

Derin bir kaseye aktardığınız rendelenmiş ve suyu iyice sıkılmış patateslerin üzerine kıyma, yumurta, bayat ekmek kırıntısı, doğranmış maydanoz, rendelenmiş soğan, tuz, kimyon ve naneyi ekleyin ve tüm malzemeler birbirine karışana dek yoğurun.

Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, elinizde şekil verin.

Tavada kızdırdığınız derin yağda köfteleri altın sarısı rengini alana kadar kızartın ve sıcak olarak servis edin.