Hafifliğine Şaşıracaksınız: Kıbrıs Tatlısı Tarifi

Cevizli ve rendelenmiş Hindistan cevizli kek üzerine hazırladığınız kremalı, iki katlı bir tatlı diyebiliriz Kıbrıs tatlısı tarifi için.

Kaymaklı ekmek kadayıfı ya da revaninin farklı bir versiyonu olduğunu düşünebiliriz.

Rum tatlısı olarak da bilinen bu nefis tatlının özellikleri bu kadarla da sınırlı değil.

Hamurunda un yerine galeta unu ya da irmik kullanılıyor.

Rendelenmiş Hindistan cevizi ayrıca kıvam ve tat veriyor.

İsteğe göre haşhaş bile ilave ediliyor hamuruna.

Tatlı sıcak, şerbet soğuk oluyor, üzerine serilen toz krem şanti ilaveli krema damaklarda ayrı bir lezzet bırakıyor.

Kıbrıs Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

Keki İçin:

3 adet yumurta

1/2 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı hindistan cevizi

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

1 paket kabartma tozu

Kreması için:

1 litre süt

1 su bardağı mısır nişastası

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 paket toz krem şanti

Şerbeti için:

1,5 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

2 damla taze sıkılmış limon suyu

Üzeri İçin: