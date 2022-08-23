Kışlık menemen tarifi, kışlık menemen nasıl yapılır?

Menemen vazgeçilmez kahvaltı seçenekleri arasında bulunuyor. Soğanlı mı soğansız mı diye çok tartışılan menemenin olmazsa olmazı domates. Yazın taze domatesin mis gibi kokusuyla yapılan menemenin tadı bir başka oluyor. Bu lezzeti kış aylarına da taşımak istiyorsanız kışlık menemen tarifini mutlaka denemelisiniz.

KIŞLIK MENEMEN TARİFİ

Malzemeler

10 kg.domates

1 kg.sivri biber

2 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı tuz

Yapılışı

Domatesleri güzelce yıkayıp küp küp doğrayın.

Yeşil biberleri güzelce yıkayıp kuruttuktan sonra ince ince doğrayın.

Sıvı yağda renkleri dönene kadar kavurun.

Kavrulan biberlerin üzerine küp küp doğradığınız domatesleri ekleyip karıştırın ve tencerenin kapağını kapatarak kaynamaya bırakın.

Kaynayan menemen sosuna tuzu ekleyip karıştırın.

Tencerenin kapağını açık bırakarak menemen suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin. (Yaklaşık 2 saat pişirmeniz yeterli olacaktır. Süresi domates miktarına göre değişkenlik gösterebilir)

Menemen sosunuzu sıcakken kavanozlara hiç boşluk kalmayacak şekilde boşaltın ve kavanozunun ağız kısmını sildikten sonra kapağını kapatarak ters çevirip soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra serin ve güneş almayan bir halde saklayın. Dilediğiniz zaman kapaklarını açarak tariflerinizde kullanabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!