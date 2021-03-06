Tam Kıvamında: Sütlaç Tarifi

Yemek tariflerinin en tatlı, en sevilen ismi, sütlü tatlıların en besleyicisi, pirincin en güzel halidir sütlaç tarifi. Tencerede kıvam aldıktan sonra ısıya dayanıklı toprak kaplara paylaştırılıp fırında kızaran hali fırın sütlaç ismini alır. Çocukluk yıllarından aşina olduğumuz besleyici bir tatlıdır. Tarifler içinde özellikle sütlü tatlıların ve tatlı tariflerinin en şahanesidir!

Ev yapımı sütlacı tam kıvamında ve tam ölçülü yapmak için birkaç püf noktasına ihtiyacınız var. Klasik sütlaçtan vazgeçemeyenlerin evde nefis sütlaçlar yapmasını sağlayacak olan ve en güzel sütlaç tarifine ulaşmanızı sağlayacak bu tarifi bir köşeye not edin deriz. Sütlü tatlıların en güzeli, en hafif sütlaç tarifi karşınızda! Nişastasız da tutan bu şahane tarifi çok seveceksiniz.

Sütlaç Tarifi İçin Malzemeler

1/2 çay bardağıpirinç(3 yemek kaşığı) (40 g)

2 su bardağısıcak su(400 ml)

1 litresüt

1 su bardağıtoz şeker(200 g)

2 yemek kaşığı (tepeleme)buğday nişastası

1 çay bardağısu(150 ml)

Sütlaç Tarifinin Püf Noktası

Buğday nişastası yerine 3 yemek kaşığı tepeleme pirinç unu kullanabilirsiniz. Damak tadınıza göre şeker oranını azaltabilir veya artırabilirsiniz. Aşamalara ve tarifte verilen sürelere sadık kalarak pişirmenizi öneririz. Tercihen tüm pişirme süresince kısık ateş kullanmanızı, orta ateşte işe mutlaka kaynayan süte dikkat etmenizi öneririz.

Sütlaç Tarifi Nasıl Yapılır?

Sadece bir kez sudan geçirerek yıkadığınız pirinci tencereye alın ve 2 su bardağı sıcak suyu ekleyerek kısık ateşte pişirmeye başlayın. Bu sırada ara ara nazikçe karıştırın.

Pirinç, suyu çekip lapa hale gelince üzerine sütü ilave edin. Karıştırın ve süt kaynayana kadar ara ara karıştırmaya devam edin. Kaynadıktan sonra altını kısın, 8-10 dakika daha bu şekilde karıştırarak kısık ateşte pişirin.

Ardından şekeri ekleyin, karıştırın. Tekrar kaynamasını bekleyin ve 4-5 dakika daha da kısık ateşte bu şekilde kaynatın.

Nişastayı eklemek için bir kabın içerisine alın, 1 çay bardağı suyla karıştırın ve aynı anda hem karıştırıp hem tencereye ekleyin. Azar azar dökerek eklerseniz topaklanma riskini de engellemiş olursunuz.

Karıştırdıktan sonra hafifçe kıvam alana kadar pişirin. Bu sırada tekrar kaynayacak ve minik minik balonların yüzeye ulaştığını göreceksiniz, bunu gördükten sonra kısık ateşe alıp 1-2 dakika daha pişirin ve ardından ocaktan alın. Bu noktada sütlacın kıvamı akışkan bir boza kıvamında olmalıdır.

Sütlaç harcını bir kepçeyle kaselere dağıtın. Her kepçeden önce bir kez karıştırın ki bu sırada pirinçler en dibe çökmesin. Her kasede eşit miktarda pirinç olması için karıştırarak kepçeyle alın ve dökün.

Oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabında en az 2 saat, tercihen 1 akşam kadar bekletin ve servis etmeden önce buzdolabından çıkarıp 5 dakika bekletin, tarçın serperek servis edin. Afiyet olsun!