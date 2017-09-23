Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104123
ALTIN
145.704
DOLAR
3.4910
STERLİN
4.7053
EURO
4.1702
Kendisiyle evlendi
Kendisiyle evlendi
Sonbahar enfeksiyonlarından korunmanın 7 yolu!
Ders zili çaldı enfeksiyon dönemi...
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Çocuklar pes etmeyi 'ebeveynlerinden öğreniyor'
Sakın pes etmeyin!
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat

The Amateur Chefs'te bu hafta

The Amateur Chefs'te bu hafta Senem Günday, Parfe tarifini Gündem Kıbrıs okuyucularıyla paylaştı.

23 Eylül 2017 Cumartesi 10:28
The Amateur Chefs'te bu hafta

Tarif Sahibi: Senem Günday

Malzemeler:

Krem şanti
Süt
Oreo bisküvi
Petitbör bisküvi
Damla çikolata
Donmuş meyve (vişne)
Fındık
Çilek reçeli

Hazırlanışı:

Krem şanti süt ile çırpılarak hazırlanır. İçine bisküviler kırılır, donmuş meyveler, fındık ve çikolata eklenerek tümü karıştırılır. Bir kap içine yerlestirilerek 5-6 saat derin dondurucuda bekletilir. Buzluktan çıkınca üstüne çilek reçeli dökülerek soğuk servis edilir.

Bunları biliyor muydunuz?

  • Kabuğunu rahatça soymak istediğiniz yumurtayı küçük bir delik açarak haşlayabilirsiniz.
  • Kaynayan tencerenin taşmasını engellemek için kaşığı ters bir şekilde tencereye oturtabilirsiniz.
  • Mikrodalgada ısıtmak istediğiniz yiyeceklerin yanına yarım bardak su koyarak ısıttıktan sonra kuru olmasını engelleyebilirsiniz.
banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
The Amateur Chefs'te bu hafta
The Amateur Chefs'te bu hafta
The Amateur Chefs'te bu hafta
The Amateur Chefs'te bu hafta
The Amateur Chefs'te bu hafta
The Amateur Chefs'te bu hafta

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim