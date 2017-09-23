The Amateur Chefs'te bu hafta

Tarif Sahibi: Senem Günday

Malzemeler:

Krem şanti

Süt

Oreo bisküvi

Petitbör bisküvi

Damla çikolata

Donmuş meyve (vişne)

Fındık

Çilek reçeli

Hazırlanışı:

Krem şanti süt ile çırpılarak hazırlanır. İçine bisküviler kırılır, donmuş meyveler, fındık ve çikolata eklenerek tümü karıştırılır. Bir kap içine yerlestirilerek 5-6 saat derin dondurucuda bekletilir. Buzluktan çıkınca üstüne çilek reçeli dökülerek soğuk servis edilir.

Bunları biliyor muydunuz?