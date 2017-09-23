The Amateur Chefs'te bu hafta

Tarif Sahibi: Senem Günday
Malzemeler:
Krem şanti
Süt
Oreo bisküvi
Petitbör bisküvi
Damla çikolata
Donmuş meyve (vişne)
Fındık
Çilek reçeli
Hazırlanışı:
Krem şanti süt ile çırpılarak hazırlanır. İçine bisküviler kırılır, donmuş meyveler, fındık ve çikolata eklenerek tümü karıştırılır. Bir kap içine yerlestirilerek 5-6 saat derin dondurucuda bekletilir. Buzluktan çıkınca üstüne çilek reçeli dökülerek soğuk servis edilir.
Bunları biliyor muydunuz?
- Kabuğunu rahatça soymak istediğiniz yumurtayı küçük bir delik açarak haşlayabilirsiniz.
- Kaynayan tencerenin taşmasını engellemek için kaşığı ters bir şekilde tencereye oturtabilirsiniz.
- Mikrodalgada ısıtmak istediğiniz yiyeceklerin yanına yarım bardak su koyarak ısıttıktan sonra kuru olmasını engelleyebilirsiniz.