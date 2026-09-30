Odadan yapılan açıklamaya göre Yenal, KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kamacıoğlu, Yenal’a Kıbrıs Türk sanayicilerine ve iş insanlarına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Yenal’ın görev süresi boyunca her zaman KTSO’nun ve sanayicilerin yanında olduğunu belirten Kamacıoğlu, “Aytaç Bey her zaman yanımızda oldu. Teşekkür ederiz ama aslında yalnız bizim yanımızda değil, Kıbrıs’ın yanında oldu. Kendileri Kıbrıs sevdalısıdır” dedi.

Yenal’ın görev yaptığı süre boyunca Kıbrıs Türk sanayicileri ve iş insanlarıyla yakın temas içerisinde olduğunu ifade eden Kamacıoğlu, Yenal’ın yeni görev yerinde de Kıbrıslı Türkleri temsil edeceğine inandığını söyledi.

Ziyaretin sonunda KTSO Başkanı Kamacıoğlu, Yenal’a bir anı hediyesi takdim etti.