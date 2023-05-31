Sene başında belirlenen asgari ücretin zamlar karşısında erimesi ve enflasyon oranın rekor seviyelere ulaşması, “Asgari Ücret Saptama Komisyonu ne zaman toplanacak?” sorusunu da beraberinde getirdi.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yeni asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili federasyon olarak bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Mayıs ve Haziran ayında hayat pahalılığı oranının yüksek çıkacağı öngörülüyor. 6 aylık hayat pahalılığı oranı tam belli olunca toplanmak doğru olacak” dedi.

Kaynak : Kıbrıs Postası