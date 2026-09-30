Yayın Tarihi: 30/09/26 17:55

Güncelleme Tarihi: 30/09/26 18:16

okuma süresi: 10 dak.Yeni Devlet Laboratuvarı’nın açılışı gerçekleştiriliyor.

HAKAN DİNÇYÜREK: DEVLET LABORATUVARI YENİDEN HAYATA GEÇİRİLDİ

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yeni Devlet Laboratuvarı’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, sağlık alanında son dönemde hayata geçirilen yatırımlara dikkat çekerek, yeni laboratuvarın halk sağlığının yanı sıra ticaret, ekonomi, ithalat ve ihracat açısından da önemli bir tesis olduğunu söyledi.

Dinçyürek, konuşmasında hükümetin ihtiyaçları tespit ederek çözüm üretmeye ve yatırımları hayata geçirmeye odaklandığını belirterek, “Bazıları ihtiyaçları görür, sadece konuşur, bardağın boş tarafını görür. Biz ise ihtiyacı görürüz, detaylandırırız, yaparız ve bugün olduğu gibi açarız” dedi.

Sağlık alanında bu dönemde önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade eden Dinçyürek, geçen hafta Dikmen Sağlık Merkezi’nin açıldığını, birkaç gün içerisinde Girne ve Güzelyurt hastanelerinin de açılacağını söyledi.

Dinçyürek, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yeni amiral gemisi olacağını, Karpaz Hastanesi’nin de yıl sonunda inşaatının tamamen tamamlanacağını belirterek, Girne ve Güzelyurt hastaneleriyle birlikte dört büyük sağlık yatırımının hayata geçirildiğini kaydetti.

Çağdaş sağlık merkezleriyle bölge halkına üst düzey hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade eden Dinçyürek, çok sayıda sağlık ocağının da açıldığını ve yenilendiğini belirtti.

Devlet Laboratuvarı’nın yaklaşık 10 yıl önce çıkan yangında kullanılamaz hale geldiğini hatırlatan Dinçyürek, göreve geldikleri dönemde ülkenin ihtiyaçlarını tespit ederek yeni laboratuvarın hayata geçirilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Türkiye’nin desteğiyle yangından etkilenen laboratuvardaki kimyasal maddelerin bertaraf edilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Dinçyürek, ardından yeni laboratuvar binasının nerede ve nasıl yapılacağının planlandığını ifade etti.

Dinçyürek, “Bu bina yeni Devlet Laboratuvarı. Yeni çağın laboratuvarı. Hayırlı olsun” dedi.

"YANGINDA ZARAR GÖREN CİHAZLAR İNCELENİYOR"

Yeni binanın inşaatı devam ederken bir yandan da yangından etkilenen ve milyonlarca avro değerindeki cihazların firmalar tarafından kontrol edilerek yeniden devreye alınması için çalışma yürütüldüğünü belirten Dinçyürek, kullanılabilir durumdaki cihazların yeni laboratuvara taşınmasının ardından yeniden değerlendirilerek hizmete kazandırılacağını söyledi.

Dinçyürek, “Bizler bu laboratuvara taşındıktan sonra tüm cihazları elden geçirip kullanılabilir olanları devreye sokacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni Devlet Laboratuvarı’nın ülke açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Dinçyürek, tesisin özellikle halk sağlığı açısından kritik bir görev üstleneceğini kaydetti.

Laboratuvarın aynı zamanda ticaret, ekonomi, ithalat ve ihracat açısından da önemli olduğunu belirten Dinçyürek, ülkede üretilen ürünlerde herhangi bir kalıntı bulunup bulunmadığının burada yapılacak analizlerle tespit edildiğini söyledi.

Dinçyürek, yeni laboratuvarın uyuşturucuyla mücadelede de önemli katkı sağlayacağını belirterek, bu alanda önemli mesafe alınacağını ifade etti.

ALİ MURAT BAŞÇERİ: YENİ LABORATUVARLA KALİTE ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLECEK

Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, yeni Devlet Laboratuvarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, 1963’ten bu yana KKTC halkının farklı alanlardaki analiz ihtiyaçlarına hizmet veren laboratuvarın yangının ardından kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Başçeri, yeni binayla birlikte laboratuvarın kalite altyapısının güçlendirileceğini ve yangında kaybedilen akreditasyonun yeniden kazandırılması için proje oluşturulduğunu söyledi.

Başçeri, laboratuvarın yapım maliyetine Türkiye Cumhuriyeti olarak katkıda bulunduklarını belirterek, söz konusu tesisin 2012 yılında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiğini hatırlattı.

Yangının ardından laboratuvarın sınırlı kapasiteyle hizmet vermeyi sürdürdüğünü ifade eden Başçeri, yeni binanın hizmete girmesiyle laboratuvarın kalite altyapısının daha da güçlendirileceğini kaydetti.

Başçeri, yangın nedeniyle kaybedilen akreditasyonun yeniden oluşturulması amacıyla bir proje hazırlandığını belirterek, bu kapsamda iki aşamalı bir eğitim programının da gerçekleştirileceğini söyledi.

“YATIRIMLARI BİR POTADA ERİTİYORUZ”

KKTC'nin kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiği yatırımlar ile Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarının bir araya getirildiğini vurgulayan Başçeri, amaçlarının vatandaşların çağdaş sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Başçeri, “Burada özellikle altını çizmek istediğim, KKTC'nin kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarını bir potada eritip vatandaşlarımızın çağdaş sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağlıyoruz” dedi.

Halk sağlığının çoğu zaman gözle görülmeyen alanlarda korunduğuna dikkat çeken Başçeri, laboratuvar hizmetlerinin bu açıdan taşıdığı öneme işaret etti.

Ünal Üstel: 2026 YILI SAĞLIKTA AÇILIŞ YILI OLACAK

Başbakan Ünal Üstel, Yeni Devlet Laboratuvarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, hükümetin sağlık alanında ihtiyaç duyulan yatırımları hayata geçirdiğini belirterek, 2026 yılının açılış yılı olacağını söyledi. Üstel, yeni laboratuvarın dünya standartlarında çağdaş cihazlarla donatıldığını ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Üstel, göreve geldikleri dönemde ilk hedeflerinin ülkeye siyasi istikrar kazandırmak olduğunu belirterek, istikrar sayesinde geçmişte ihtiyaç duyulan altyapı ve sağlık projelerini hayata geçirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Sağlık alanında yapılan kamuoyu yoklamaları doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere öncelik verdiklerini ifade eden Üstel, yeni sağlık merkezlerinin yanı sıra uzun süredir gündemde olan yeni hastane projelerinin de hayata geçirildiğini belirtti.

Yeni Nalbantoğlu Hastanesi ile Karpaz-Pamuklu Hastanesi projelerine dikkat çeken Üstel, özellikle Karpaz-Pamuklu Hastanesi’nin yaklaşık 20 yıldır konuşulduğunu söyledi. Girne’nin turizm açısından her geçen gün büyüdüğünü belirten Üstel, bölgedeki yeni hastane ihtiyacının da uzun süredir dile getirildiğini kaydetti.

“SAĞLIK ALANINDA YASALARIMIZI YENİLEDİK”

Toplumun daha sağlıklı bir yaşam sürmesi ve ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Üstel, sağlık alanında uzun yıllardır güncellenmeyi bekleyen yasaların yenilendiğini ve Meclis’ten geçirildiğini söyledi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile en üst düzey ilişkiler ve mali iş birliği protokolü çerçevesinde sağlık alanına öncelik verdiklerini belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye hükümeti, Lefkoşa Büyükelçisi ile sağlık alanındaki bakan, müsteşar ve müdürlere teşekkür etti.

2024-2025 döneminde sağlıkta yeni bir dönem başlatma sözü verdiklerini ifade eden Üstel, “Nerede ihtiyaç varsa onlara öncelik vereceğiz” anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Üstel, özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda da hükümet olarak tüm gayreti ortaya koyacaklarını belirtti.

“BİZ İCRAAT YAPMAYA, İMZA ATMAYA GELDİK”

Yeni Devlet Laboratuvarı’nın dünya standartlarında ve çağdaş cihazlarla donatıldığını belirten Üstel, laboratuvarın kalan eksikliklerinin tamamlanması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Sağlık alanındaki yatırımların ülkenin farklı bölgelerinde sürdüğünü belirten Üstel, “2026 yılı açılış yılı olacak” dedi.

Neredeyse her hafta yeni bir sağlık merkezi veya mevcut bir merkezin yenilenmesi için açılış gerçekleştirdiklerini ifade eden Üstel, Yeni Devlet Laboratuvarı’nın da halka hizmet vereceğini ve polis teşkilatının çalışmalarını daha hızlı ve kolay yürütmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Hükümetin icraatlarına yönelik eleştirilere de değinen Üstel, Devlet Laboratuvarı’nın 2016 yılında yandığını ve aradan geçen yaklaşık 10 yılda yeni laboratuvarın bugün hizmete açıldığını belirtti.

“Bırakın konuşsunlar, biz icraat yapmaya geldik. Biz icraat yapıp imza atmaya geldik. Söz uçar, eser kalır” diyen Üstel, yeni Devlet Laboratuvarı’nın bu eserlerden biri olduğunu söyledi.

“YENİ HASTANENİN İLK ETABI GÖKLERE YÜKSELİYOR”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin bugüne kadar ülkenin sağlık hizmetlerinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Üstel, büyüyen nüfus ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda hastanenin yenilenmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Yeni hastane kazandırma sözünü verdiklerini ifade eden Üstel, bu sözün popülist amaçlarla verilmediğini ve tamamlanma sürecine ilişkin hedeflerinin de ortaya konulduğunu belirtti.

Üstel, “Yeni hastanenin ilk etabı göklere yükseliyor” diyerek, projenin tamamlanmasıyla ülkenin sağlık hizmetleri üzerindeki yükün önemli ölçüde hafifletileceğini kaydetti.