-ÖZEL HABER

Yeni Ercan Devlet Havalimanı terminal binasının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açılışa Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyeti, KKTC Cumhurbaşkanı, siyasiler ve askeri erkan katıldı.

Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından yeni havalimanı tanıtım filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasını gerçekleştirdi.

Tatar'ın açılışta yaptığı konuşmada öne çıkan başlıklar şöyle:

-Yeni terminal binasının yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

-Pandemi nedeniyle açılışta bazı gecikmeler olmuş olabilir ama tüm çaba ve gayretle yeni terminal binamız bitmiştir. Bugün buradayız.

-Burası 1974 yılında küçücük bir havalimanıydı. Yıllar içerisinde Ercan Devlet Havalimanımızın geldiği nokta ortada.

-Uluslararası uçuşlarda sıkıntılarımız vardır. KKTC'ye çok büyük haksızlıklar yapılıyor. Yeni havalimanı Güney Kıbrıs başta olmak üzere çoğu ülkede yok. Buradan sesleniyorum. Ambargoları, seyahat özgürlüğü kısıtlamalarını kaldırın.

-Bu engeller ortadan kalkarsa ülkemiz yapılacak girişimlerle cazibe vitrini olacaktır.

-Çok mutluyum, gururluyum. Başta anavatan Türkiye olmak üzere bu projeye katkı koyan, bu projede çalışan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım.-Yeni Havalimanı hayırlara vesile olsun. Böyle bir havalimanına sahip olmak büyük onurdur.

