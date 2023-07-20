İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende, havalimanının tanıtım filmi gösterildi.

Tanıtım filminin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birer konuşma yaptı.

Açılışta sırasıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı.

Tatar konuşmasında uluslararası camiaya seslenerek, seyahat özgürlüğü açısından Kıbrıslı Türklere yapılan haksızlıklara son verilmesini istedi.

Erdoğan da konuşmasında uluslararası toplumun haksız ambargolardan bahsederek, "Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir" dedi.

Açılış kurdelesini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ında katıldığı diğer KKTC ve TC'li siyasiler ve yetkiler birlikte kesti.