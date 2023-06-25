Seçime katılım oranı yüzde 25.61… Seçime katılım oranı yüzde 25.61…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında Yeni Erenköy Theresa Hotel ve civarına elektrik verilemeyecek.