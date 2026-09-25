Meteoroloji Dairesi'nin 25 Eylül tarihli raporuna göre bölgenin, tahmin dönemi boyunca genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

26 Eylül Cumartesi günü havanın az bulutlu, öğle saatlerinde ise parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor.

27 Eylül Pazar günü parçalı bulutlu havanın etkili olması, doğu kesimlerde yer yer kısa süreli hafif sağanak görülmesi ve havanın zamanla az bulutlu hale gelmesi bekleniyor.

28 Eylül Pazartesi günü ise parçalı bulutlu havayla birlikte yer yer sağanak yağmur öngörülüyor. Yağışların ardından havanın zamanla az bulutlu olması bekleniyor.

29 Eylül Salı, 30 Eylül Çarşamba ve 1 Ekim Perşembe günleri havanın parçalı ve çok bulutlu; 2 Ekim Cuma günü ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık iç kesimlerde 31 dereceye çıkacak

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 28-31, sahillerde 27-30, dağlık kesimlerde ise 23-26 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

En düşük sıcaklıkların iç kesimlerde 15-18, sahillerde 19-22, dağlık kesimlerde ise 14-17 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi beklenirken, pazartesi günü bazı bölgelerde fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.