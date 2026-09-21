AB tarafından Kıbrıs Türk toplumu için AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Yerel Altyapı Mekanizması (LIF) kapsamında uygulanan fotovoltaik sistem, yaklaşık 10 aylık yapım sürecinin ardından ağustos ayında elektrik şebekesine bağlandı.

Haspolat’taki Yeni Lefkoşa Atık Su Arıtma Tesisi’nde düzenlenen törene, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo, UNDP Kıbrıs Ofisi Direktörü Cihangir Haydarov, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis ile AB, UNDP, her iki belediye ve Güney Kıbrıs’tan yetkililer katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından UNDP Proje Yöneticisi Alexandre Prieto, santralin teknik özelliklerine ilişkin sunum yaptı.

Katılımcılar daha sonra tesis içerisinde düzenlenen gezide güneş enerjisi santralini yerinde inceledi.

- Bertezzolo: “Proje iki toplum arasındaki pratik iş birliğinin mükemmel bir örneği”

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo, törende yaptığı konuşmada, Yeni Lefkoşa Atık Su Arıtma Tesisi’ndeki fotovoltaik sistemin tamamlanmasını kutladı.

Projenin daha yeşil bir çevreye katkısına dikkat çeken Bertezzolo, projenin iki toplum arasında uzun süredir devam eden pratik iş birliğinin “mükemmel bir örneği” olduğunu söyledi.

Projeye katkı koyanlara teşekkür eden Bertezzolo, güneş enerjisi santralinin tesisin enerji ihtiyacının yüzde 15 ila 18’ini karşılayacağını belirtti. Bertezzolo, mevcut biyogaz sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde, tesisin ihtiyaç duyduğu enerjinin yaklaşık yüzde 45’inin yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağını kaydetti.

-Haydarov: “Proje kalıcı altyapı, sorumlu kaynak yönetimi ve ortak zorluklarda iş birliğini yansıtıyor”

UNDP Kıbrıs Ofisi Direktörü Cihangir Haydarov ise santralin iki toplum arasındaki iş birliğinde başka bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Projenin elektrik tüketimini azaltacağını ve tesisin uzun ömürlü olmasına katkı sağlayacağını belirten Haydarov, yenilenebilir enerji kaynaklarının sorumlu ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesine odaklanıldığını söyledi.

Haydarov, projenin kalıcı altyapı, sorumlu kaynak yönetimi ve ortak zorluklarda işbirliği ilkelerine bağlılığı ortaya koyduğunu belirterek, AB, UNDP ekibi ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

Törenin Dünya Barış Günü’nde gerçekleştirilmesine de dikkat çeken Haydarov, pratik iş birliğinin toplumları bir araya getirerek güveni artırdığını ifade etti.

-Yorgacis: “İki toplum enerji üretme konusunda ilk kez iş birliği yapıyor”

Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis, santralin “ilk iki toplumlu solar enerji santrali” olduğunu söyleyerek, iki toplumun enerji üretimi konusunda ilk kez iş birliği yaptığını söyledi.

Çevre kirliliğiyle mücadelede her iki toplumun çabalarına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Yorgacis, bu çabaların adanın tamamında daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayacağını kaydetti.

Yorgacis, projenin “AB Yeşil Mutabakatı” ile "AB’nin revize edilmiş Kentsel Atık Su Arıtma Direktifi’nde yer alan 2045 yılına kadar enerji nötrlüğüne" ulaşma hedeflerine katkı sağladığını belirtti.

Projenin finansmanı için AB’ye, uygulanması için ise UNDP’ye teşekkür eden Yorgacis, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve ekibine de bağlılıkları, çalışmaları ve iş birlikleri nedeniyle teşekkür etti.

-Harmancı: “Bir sonraki dönüm noktası, arıtılmış suyun Güney Kıbrıs’a götürülmesi”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da Yeni Lefkoşa Atık Su Arıtma Tesisi’nin uzun ömürlü ve istikrarlı iş birliğinin eşsiz bir göstergesi olduğunu söyledi.

Tesisin AB finansmanı ve yeni güneş enerjisi sistemi sayesinde Kıbrıs’taki en modern ve çevre dostu tesislerden birine dönüştüğünü belirten Harmancı, bir sonraki dönüm noktasının arıtılmış suyun Güney Kıbrıs’a götürülmesi olduğunu ifade etti.

Daha yeşil bir Kıbrıs için çalıştıklarını kaydeden Harmancı, karşılıklı bağımlılığa dayalı iş birliği projesinin birlikte çalışmanın iyi bir örneği olduğunu vurguladı.

Harmancı, AB ve UNDP’ye teşekkür ederek, Lefkoşa’nın genişlemesi nedeniyle tesisin büyütülmesi gerektiğini de dile getirdi.

-Fotovoltaik sistem

Yeni Lefkoşa Atık Su Arıtma Tesisi’nde uygulanan fotovoltaik sistem, yaklaşık bin 860 güneş panelinden oluşuyor ve yıllık yaklaşık 1,6 milyon kWh yenilenebilir elektrik üretmesi bekleniyor.

Tesisin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'u halihazırda tesis içinde üretilen biyogazla karşılanıyor. Yeni fotovoltaik sistemle birlikte, yenilenebilir enerji atık tesisin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak, şebekeye olan bağımlılığı azaltacak ve daha sürdürülebilir bir atık su yönetimine katkıda bulunacak.

Yeni güneş enerjisi tesisinin, işletme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olması ve yılık yaklaşık 830 ton karbondioksit emisyonunu düşürmesi bekleniyor.