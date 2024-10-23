Cumhuriyet Meclisi'nin yeni Başkanı Ziya Öztürkler, yazılı bir açıklama yaparak, "Meclis’imizin şahsıma verdiği bu görevi, en iyi şekilde yapabilmek birincil görevim olacaktır" dedi.

Öztürkler'in açıklaması şöyle:

"Ülkemizin yapısal reformlara ve bu reformları hayata geçirecek yasal düzenlemelere ihtiyacı vardır.

İnsanlarımızın ekonomik ve sosyal yaşantılarını en üst düzeye çıkararak, refah ve mutluluklarını yukarıları taşıyacak yasal çalışmaların Meclis’imizde hayata geçmesi elzemdir.

Bütün bu çalışmaları en yukarıya taşıyabilmek için şahsımın Başkanlığında, Meclis bünyesindeki komitelerimizin ve genel kurulumuzun aktif çalışması gerekmektedir.

Yeni dönemde çalışmaların hız kazanması adına elimden gelen çabayı ortaya koyacağımı kamuoyuna duyurmak isterim.

Yapılacak bütün bu çalışmalarda tüm görüşlere saygı duyarak, tüm siyasi partilerimize eşit mesafede Meclis Başkanlığı yönetimi olacağını da hassasiyetle duyurmak isterim.

Anavatanımızın da desteği ile hükümetimizin, ülkemizin kalkınması ve ileriye doğru yol alması adına ortaya koyduğu çabalara Meclis’imiz de yasal olarak gereken katkıyı koyacaktır.

Yeni dönemde el ele, ülkemizin güzel yarınları için çalışamaya devam edeceğiz."