Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı.

Melih Meriç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meriç’in hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

"KONUYU TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz." dedi.

Meriç'in Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi.

Saldırganın önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı S.A.K. olduğu ve arandığı belirtildi.

"ŞİDDETİN HİÇBİR GEREKÇESİ, MAZERETİ VE MEŞRUİYETİ OLAMAZ"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir gerekçesi, mazereti ve meşruiyeti olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edecek, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, MERİÇ'İN AİLESİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Meriç’in sağlık durumu hakkında bilgi almak üzere Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i telefonla aradı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanımız Kurtulmuş'un olaydan duyduğu üzüntüyü ifade ettiği görüşmede, Vali Çeber, Meriç'in ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. TBMM Başkanımız Sayın Kurtulmuş ayrıca Melih Meriç'in ailesiyle de telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti, Meriç'in bir an evvel sağlığına kavuşarak yeniden aramıza dönmesini temenni etti."