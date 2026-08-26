Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 08.30 sıralarında meydana geldi.
O.G. (E-47), yönetimindeki SN 753 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada Yeniboğaziçi Çemberi’ne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, orta refüjdeki kaldırım taşlarına, ardından çember üzerindeki aydınlatma direğine ve yolun sağındaki kaldırım taşına çarparak durdu.
Kazada yaralanan sürücü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü, yapılan ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.