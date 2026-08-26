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Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kazada yaralanan sürücü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü, yapılan ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Kontrolden çıkan araç, orta refüjdeki kaldırım taşlarına, ardından çember üzerindeki aydınlatma direğine ve yolun sağındaki kaldırım taşına çarparak durdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

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