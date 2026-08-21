Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın, polis, itfaiye, Yeniboğaziçi Belediyesi ve Orman Dairesi ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu lojman ile mobilya atölyesinde muhafaza edilen muhtelif ev eşyaları, mobilya üretiminde kullanılan malzemeler, aletler ve makineler yanarak zarar gördü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen iki işyeri çalışanı ise kontrol amacıyla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.