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Açıklamada, “Bölgelerimize, yerel içme kullanma suyu kaynaklarımızdan su sağlanacaktır. Bu süreçte bölge halkımızın suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları büyük önem arz etmektedir. Süreç içerisinde halkımıza gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su Dairesi’nden yapılan açıklamada, onarım çalışmaları sırasında Yeniceköy-Dipkarpaz arası yerleşim birimlerine bu kapsamda su sağlanamayacağı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nden KKTC'ye su temin projesi kapsamında Gönendere bölgesinde oluşan arızadan dolayı 19-21 Eylül tarihleri arasında onarım çalışması yapılacak.

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