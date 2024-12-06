Para için bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin soruşturma sürüyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve kamuoyunda ‘Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivil gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi ve resmi belgede sahtecilikle suçlanıyor.

Şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 16 şüpheli tespit edilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheliyi yakalamıştı.

Soruşturma kapsamında açılan davada 47 sanık yargılanıyor.

Bu sanıklardan 29’u tutuklu bulunuyor.